"Нова Пошта" запустила незвичну послугу і мова не про посилки

"Нова Пошта" презентувала поштомати нового покоління, які враховують потреби користувачів і можуть працювати за будь-яких обставин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram поштового оператора .

Головна особливість нових моделей - це автономність завдяки сонячним панелям та акумуляторам, що дозволяє їм працювати до 16 годин без підзарядки навіть за повного навантаження.

Нові поштомати оснащені зарядними пристроями для 12 телефонів, забезпечують безкоштовний Wi-Fi та мають антивандальний захист для гарантії безпеки посилок. Це робить їх зручними для користувачів, особливо в умовах, коли доступ до електрики чи інтернету може бути обмеженим.

Компанія закликає користувачів ділитися фото нових поштоматів у соціальних мережах та відмічати сторінку, якщо ви побачите їх у своєму місті.

Фото: модель нових поштоматів "Нової Пошти" (instagram.com novaposhta.official)

"Нова Пошта"

Компанія продовжує впроваджувати нововведення для покращення обслуговування клієнтів. Одне з важливих оновлень - збільшення кількості пунктів самообслуговування та впровадження безконтактної доставки. Також компанія розширює можливості мобільного додатку, де тепер можна відстежувати посилки в реальному часі та керувати доставкою. Окрім цього, нещодавно "Нова Пошта" скасувала плату за повернення деяких посилок.

Історія "Нової Пошти" розпочалася в 2001 році, коли компанія відкрила перші пункти прийому посилок в Україні. Сьогодні вона є лідером ринку логістики, обслуговуючи мільйони клієнтів та активно впроваджуючи інновації, щоб забезпечити зручність та швидкість доставки. Компанія продовжує свою роботу попри виклики війни, а також відкриває свої відділення за кордоном та розширює там перелік послуг.