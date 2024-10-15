ua en ru
Вт, 15 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Нова Пошта" запустила незвичну послугу і мова не про посилки

Вівторок 15 жовтня 2024 19:11
UA EN RU
"Нова Пошта" запустила незвичну послугу і мова не про посилки Фото: "Нова Пошта" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ніна Єланська

"Нова Пошта" презентувала поштомати нового покоління, які враховують потреби користувачів і можуть працювати за будь-яких обставин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram поштового оператора.

Головна особливість нових моделей - це автономність завдяки сонячним панелям та акумуляторам, що дозволяє їм працювати до 16 годин без підзарядки навіть за повного навантаження.

Нові поштомати оснащені зарядними пристроями для 12 телефонів, забезпечують безкоштовний Wi-Fi та мають антивандальний захист для гарантії безпеки посилок. Це робить їх зручними для користувачів, особливо в умовах, коли доступ до електрики чи інтернету може бути обмеженим.

Компанія закликає користувачів ділитися фото нових поштоматів у соціальних мережах та відмічати сторінку, якщо ви побачите їх у своєму місті.

Фото: модель нових поштоматів "Нової Пошти" (instagram.com novaposhta.official)

"Нова Пошта"

Компанія продовжує впроваджувати нововведення для покращення обслуговування клієнтів. Одне з важливих оновлень - збільшення кількості пунктів самообслуговування та впровадження безконтактної доставки. Також компанія розширює можливості мобільного додатку, де тепер можна відстежувати посилки в реальному часі та керувати доставкою. Окрім цього, нещодавно "Нова Пошта" скасувала плату за повернення деяких посилок.

Історія "Нової Пошти" розпочалася в 2001 році, коли компанія відкрила перші пункти прийому посилок в Україні. Сьогодні вона є лідером ринку логістики, обслуговуючи мільйони клієнтів та активно впроваджуючи інновації, щоб забезпечити зручність та швидкість доставки. Компанія продовжує свою роботу попри виклики війни, а також відкриває свої відділення за кордоном та розширює там перелік послуг.

Нагадаємо, що з 1 жовтня "Нова Пошта" підвищила деякі тарифи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новая почта посилки
NEWS
В армії Росії формують "особливий бурятський батальйон" з військових КНДР, - джерела
В армії Росії формують "особливий бурятський батальйон" з військових КНДР, - джерела
DAILY
В'язниця замість паспорта РФ. Як навідник із Запоріжжя "здавав" ЗСУ та допомагав окупантам
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна В'язниця замість паспорта РФ. Як навідник із Запоріжжя "здавав" ЗСУ та допомагав окупантам