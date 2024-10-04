"Нова пошта" зробила безкоштовною одну зі своїх послуг: про що мова

РБК-Україна із посиланням на повідомлення компанії розповідає, які посилки можна повернути відправнику без додаткової плати.

Також безкоштовно можна повернути товар, який не підійшов, скориставшись послугою "Легке повернення". Це нововведення знизить витрати, особливо для комерційних клієнтів, які часто здійснюють відправки. Нова пошта покриває всі витрати на повернення.

"Нова пошта" зробила повернення посилок до 30 кг безкоштовним для своїх клієнтів. Тепер відправникам не доведеться сплачувати 0,5% від вартості посилки, якщо одержувач відмовився її отримати.

Нагадаємо, Кабінет міністрів пропонує знизити безмитний ліміт для посилок з-за кордону з 150 євро до 45 євро. Це означає, що за всі замовлення в іноземних інтернет-магазинах доведеться сплачувати податок на додану вартість (ПДВ) у розмірі 20%.

Автори законопроєкту пояснюють це рішення необхідністю пошуку додаткових 500 млрд гривень до бюджету до кінця 2024 року. Це має принести понад 3 млрд гривень цього року та до 8 млрд гривень у 2025 році. Законопроект розроблено для наповнення бюджету та протидії російській агресії. Автори також посилаються на європейські норми щодо оподаткування товарів, які діють у країнах ЄС.

Також ми писали, що "Укрпошта" оголосила, що до кінця 2024 року тарифи на доставку залишаться незмінними. Компанія ухвалила це рішення, враховуючи важкі економічні умови, збільшення податків для фінансування армії та можливу складну зиму.

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