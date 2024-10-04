ua en ru
Пт, 04 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Нова пошта" зробила безкоштовною одну зі своїх послуг: про що мова

Україна, Київ, П'ятниця 04 жовтня 2024 20:28
UA EN RU
"Нова пошта" зробила безкоштовною одну зі своїх послуг: про що мова Фото: Нова пошта (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

"Нова пошта" скасувала плату за повернення деяких посилок.

РБК-Україна із посиланням на повідомлення компанії розповідає, які посилки можна повернути відправнику без додаткової плати.

"Нова пошта" зробила повернення посилок до 30 кг безкоштовним для своїх клієнтів. Тепер відправникам не доведеться сплачувати 0,5% від вартості посилки, якщо одержувач відмовився її отримати.

Також безкоштовно можна повернути товар, який не підійшов, скориставшись послугою "Легке повернення". Це нововведення знизить витрати, особливо для комерційних клієнтів, які часто здійснюють відправки. Нова пошта покриває всі витрати на повернення.

Нагадаємо, Кабінет міністрів пропонує знизити безмитний ліміт для посилок з-за кордону з 150 євро до 45 євро. Це означає, що за всі замовлення в іноземних інтернет-магазинах доведеться сплачувати податок на додану вартість (ПДВ) у розмірі 20%.

Автори законопроєкту пояснюють це рішення необхідністю пошуку додаткових 500 млрд гривень до бюджету до кінця 2024 року. Це має принести понад 3 млрд гривень цього року та до 8 млрд гривень у 2025 році. Законопроект розроблено для наповнення бюджету та протидії російській агресії. Автори також посилаються на європейські норми щодо оподаткування товарів, які діють у країнах ЄС.

Також ми писали, що "Укрпошта" оголосила, що до кінця 2024 року тарифи на доставку залишаться незмінними. Компанія ухвалила це рішення, враховуючи важкі економічні умови, збільшення податків для фінансування армії та можливу складну зиму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новая почта посилки
NEWS
Зеленський приїхав в Сумську область і провів там засідання Ставки
Зеленський приїхав в Сумську область і провів там засідання Ставки
DAILY
"Нехай бомблять Москву!" Як живе Запоріжжя після атак КАБами і що там говорять про Росію
Юлія Акимова, Віталій Носач "Нехай бомблять Москву!" Як живе Запоріжжя після атак КАБами і що там говорять про Росію