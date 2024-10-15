ua en ru
Вт, 15 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Новая Почта" запустила необычную услугу и речь не о посылках

Вторник 15 октября 2024 19:11
UA EN RU
"Новая Почта" запустила необычную услугу и речь не о посылках Фото: "Новая Почта" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Нина Еланская

"Новая Почта" презентовала почтоматы нового поколения, которые учитывают потребности пользователей и могут работать при любых обстоятельствах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram почтового оператора.

Главная особенность новых моделей - это автономность благодаря солнечным панелям и аккумуляторам, что позволяет им работать до 16 часов без подзарядки даже при полной нагрузке.

Новые почтоматы оснащены зарядными устройствами для 12 телефонов, обеспечивают бесплатный Wi-Fi и имеют антивандальную защиту для обеспечения безопасности посылок. Это делает их удобными для пользователей, особенно в условиях, когда доступ к электричеству или интернету может быть ограничен.

Компания призывает пользователей делиться фотографиями новых почтаматов в социальных сетях и отмечать страницу, если вы увидите их в своем городе.

Фото: модель новых почтоматов "Новой Почты" (instagram.com novaposhta.official)

"Новая Почта"

Компания продолжает внедрять новшества для улучшения обслуживания клиентов. Одно из важных обновлений – увеличение количества пунктов самообслуживания и внедрение бесконтактной доставки. Также компания расширяет возможности мобильного приложения, где можно отслеживать посылки в реальном времени и управлять доставкой. Кроме того, недавно "Новая Почта" отменила плату за возврат некоторых посылок.

История "Новой почты" началась в 2001 году, когда компания открыла первые пункты приема посылок в Украине. Сегодня она является лидером рынка логистики, обслуживая миллионы клиентов и активно внедряя инновации, чтобы обеспечить удобство и быстроту доставки. Компания продолжает свою работу, несмотря на вызовы войны, а также открывает свои отделения за рубежом расширяет там перечень услуг.

Напомним, что с 1 октября "Новая Почта" повысила некоторые тарифы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нова пошта посилки
NEWS
В армии России формируют "особый бурятский батальон" из военных КНДР, - источники
В армии России формируют "особый бурятский батальон" из военных КНДР, - источники
DAILY
Тюрьма вместо паспорта России. Как наводчик из Запорожья "сдавал" ВСУ и помогал оккупантам
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Тюрьма вместо паспорта России. Как наводчик из Запорожья "сдавал" ВСУ и помогал оккупантам