"Новая почта" закрывает все отделения в Дружковке Донецкой области: как будет работать доставка

В Дружковке Донецкой области временно прекращают работу два последних отделения "Новой почты". Такое решение компания приняла из-за ситуации с безопасностью и постоянных российских обстрелов.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Новой почты" .

Главное: Причина закрытия: Из-за постоянных российских обстрелов Дружковки "Новая почта" временно закрывает два последних отделения в городе.

Из-за постоянных российских обстрелов Дружковки "Новая почта" временно закрывает два последних отделения в городе. График закрытия: Отделение №3 прекращает работу с 9 июня, а отделение №1 будет работать до 18 июня.

Отделение №3 прекращает работу с 9 июня, а отделение №1 будет работать до 18 июня. Альтернатива для города: В Дружковке продолжат функционировать 9 почтоматов.

В Дружковке продолжат функционировать 9 почтоматов. Работа для персонала: Всем сотрудникам закрытых отделений компания предложила трудоустройство в более безопасных регионах Украины.

Как будет работать "Новая почта" в Дружковке

По информации компании, отделение №3 прекратит работу уже с 9 июня. Отделение №1 продолжит работать до 18 июня, после чего также будет временно закрыто.

В "Новой почте" объяснили, что решение связано с постоянными атаками РФ на город и необходимостью обезопасить работников и клиентов.

В то же время полностью без сервиса жители Дружковки не останутся. В городе продолжат работать 9 почтоматов, через которые можно будет получать и отправлять посылки. Компания заверила, что будет обеспечивать их логистику до тех пор, пока это будет безопасно для водителей и курьеров.

Десять тысяч посылок в мае

В "Новой почте" напомнили, что до последнего поддерживали работу отделений, ведь для многих жителей города они оставались важным пунктом получения лекарств, продуктов, отправки необходимых вещей родным, а также местом для подзарядки гаджетов во время отключений электроэнергии.

Только в мае через отделения компании в Дружковке было отправлено и получено около 10 тысяч посылок.

На период временного закрытия всем работникам местных отделений предложили работу в более безопасных регионах Украины.

В компании отметили, что планируют вернуться к работе в Дружковке и других городах Донецкой области, как только это позволит ситуация с безопасностью.