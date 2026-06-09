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"Новая почта" закрывает все отделения в Дружковке Донецкой области: как будет работать доставка

16:06 09.06.2026 Вт
3 мин
Компания продолжит доставлять посылки в почтоматы, пока это безопасно для водителей
aimg Татьяна Веремеева
"Новая почта" закрывает все отделения в Дружковке Донецкой области: как будет работать доставка Фото: Отделение "Новой почты" в Дружковке ("Новая почта")
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В Дружковке Донецкой области временно прекращают работу два последних отделения "Новой почты". Такое решение компания приняла из-за ситуации с безопасностью и постоянных российских обстрелов.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Новой почты".

Главное:

  • Причина закрытия: Из-за постоянных российских обстрелов Дружковки "Новая почта" временно закрывает два последних отделения в городе.
  • График закрытия: Отделение №3 прекращает работу с 9 июня, а отделение №1 будет работать до 18 июня.
  • Альтернатива для города: В Дружковке продолжат функционировать 9 почтоматов.
  • Работа для персонала: Всем сотрудникам закрытых отделений компания предложила трудоустройство в более безопасных регионах Украины.

Как будет работать "Новая почта" в Дружковке

По информации компании, отделение №3 прекратит работу уже с 9 июня. Отделение №1 продолжит работать до 18 июня, после чего также будет временно закрыто.

В "Новой почте" объяснили, что решение связано с постоянными атаками РФ на город и необходимостью обезопасить работников и клиентов.

В то же время полностью без сервиса жители Дружковки не останутся. В городе продолжат работать 9 почтоматов, через которые можно будет получать и отправлять посылки. Компания заверила, что будет обеспечивать их логистику до тех пор, пока это будет безопасно для водителей и курьеров.

Десять тысяч посылок в мае

В "Новой почте" напомнили, что до последнего поддерживали работу отделений, ведь для многих жителей города они оставались важным пунктом получения лекарств, продуктов, отправки необходимых вещей родным, а также местом для подзарядки гаджетов во время отключений электроэнергии.

Только в мае через отделения компании в Дружковке было отправлено и получено около 10 тысяч посылок.

На период временного закрытия всем работникам местных отделений предложили работу в более безопасных регионах Украины.

В компании отметили, что планируют вернуться к работе в Дружковке и других городах Донецкой области, как только это позволит ситуация с безопасностью.

Ситуация в Дружковке

Ранее мы писали о жизни и эвакуации жителей прифронтовой Дружковки в Донецкой области, которая постоянно находится под ударами российских КАБов. Корреспонденты РБК-Украина вместе с экипажем "Белых ангелов" показали, как спасают людей из города, где почти не осталось инфраструктуры, нет воды и электричества, а работает только одна аптека.

РБК-Украина также рассказывало о российском авиаударе по Дружковке в Донецкой области 1 июня. Оккупанты сбросили на город три авиабомбы ФАБ-250 с УМПК, попав в жилые многоэтажки. В результате атаки ранения получили пятеро мирных жителей, также повреждены по меньшей мере пять домов.

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