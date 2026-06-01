Росія вдарила ФАБами по багатоповерхівках у Дружківці: є поранені

16:03 01.06.2026 Пн
1 хв
Що відомо про наслідки чергового жорстокого воєнного злочину росіян на Донеччині?
aimg Марія Науменко
Росія вдарила ФАБами по багатоповерхівках у Дружківці: є поранені Фото: наслідки острілу Дружківки на Донеччині (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Російські війська 1 червня завдали авіаудару по Дружківці на Донеччині. Під удар потрапили багатоповерхівки, п'ятеро цивільних зазнали поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Донецької обласної прокуратури.

Читайте також: "Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи

Для атаки окупанти застосували три авіабомби ФАБ-250 з універсальними модулями планування і корекції (УМПК).

За даними прокуратури, засоби ураження влучили у багатоквартирні житлові будинки.

Внаслідок обстрілу поранення отримали п'ятеро цивільних віком від 20 до 68 років. У чотирьох чоловіків та однієї жінки медики діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забої та струс головного мозку.

Також через атаку пошкоджено щонайменше п'ять багатоквартирних будинків.

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Крім того, вранці 1 червня російські війська завдали удару по Запоріжжю.

Внаслідок атаки було пошкоджено приватний житловий будинок, а 73-річна жінка дістала поранення. Постраждалій надали необхідну медичну допомогу.

На місці влучання працювали рятувальники, медики та інші екстрені служби.

У Росії заговорили про завершення війни для порятунку економіки, - Reuters
Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни
Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни