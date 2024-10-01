"Нова пошта" зʼявиться ще в одній країні

"Нова пошта" тепер доступна в Австрії. У цій країні можна користуватися послугами кур'єрської доставки компанії.

Повідомляється, термін доставки з України - від 5-ти днів, а по Австрії та в інші європейські країни - від 1-го дня.

"Відтепер клієнти Нової пошти можуть замовити адресну доставку документів та посилок з України на будь-яку адресу в Австрії, між населеними пунктами Австрії та з Австрії до інших європейських країн. Крім того, кур’єр може забрати оплачене та запаковане відправлення з будь-якої адреси в країні для подальшої доставки", - йдеться у заяві компанії.

Зазначається, що до доставки приймаються відправлення вагою до 30 кг та вартістю до 150 євро (7 000 грн). Відомо, що послуга доступна як для приватних осіб, так і для представників бізнесу.

У компанії представили вартість адресної доставки з України в Австрію. Вона складає на:

документи - 700 грн,

посилки до 2 кг - 800 грн,

посилки до 10 кг - 1350 грн,

посилки до 30 кг - 2600 грн.

"Нова пошта" вперше змінила формат і вийшла на ринок країни з винятково адресною доставкою. По Відню доставляють кур’єри Нової пошти, а решту території країни обслуговує наш партнер - компанія GLS. Ми дотримуємось нашої мети – логістично з'єднати Україну з ЄС", - зазначив Олександр Лисовець, СEO Nova Post Europe.

Він також анонсував, що у наступному році компанія планує зробити можливим відправку посилок з адреси кур’єром у день оформлення заявки та додати можливість обрати зручний часовий інтервал.