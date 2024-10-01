"Новая почта" появится еще в одной стране

"Новая почта" теперь доступна в Австрии. В этой стране можно воспользоваться услугами курьерской доставки компании.

Сообщается, срок доставки из Украины - от 5-ти дней, а по Австрии и в другие европейские страны - от 1-го дня.

"Отныне клиенты Новой почты могут заказать адресную доставку документов и посылок из Украины на любой адрес в Австрии, между населенными пунктами Австрии и Австрии в другие европейские страны. Кроме того, курьер может забрать оплаченную и упакованную отправку из любой адреса в стране для дальнейшей доставки", - говорится в заявлении компании.

Отмечается, что до доставки принимаются отправки весом до 30 кг и стоимостью до 150 евро (7000 грн). Известно, что услуга доступна как частным лицам, так и представителям бизнеса.

В компании представили стоимость адресной доставки из Украины в Австрию. Она составляет на:

документы - 700 грн,

посылки до 2 кг - 800 грн,

посылки до 10 кг - 1350 грн,

посылки до 30 кг - 2600 грн.

"Новая почта" впервые сменила формат и вышла на рынок страны с исключительно адресной доставкой. По Вене доставляют курьеры Новой почты, а остальную территорию страны обслуживает наш партнер - компания GLS. Мы придерживаемся нашей цели - логистически соединить Украину с ЕС", - отметил Александр Лысовец, СEO Nova Post Europe.

Он также анонсировал, что в следующем году компания планирует сделать возможным отправку посылок по адресу курьером в день оформления заявки и добавить возможность выбрать удобный временной интервал.