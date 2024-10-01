"Новая почта" появится еще в одной стране

Отделения "Новой почты" открылись уже в 15 странах. Компания продолжает свое расширение, делая услуги более доступными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Новую почту ".
"Новая почта" теперь доступна в Австрии. В этой стране можно воспользоваться услугами курьерской доставки компании.
Сообщается, срок доставки из Украины - от 5-ти дней, а по Австрии и в другие европейские страны - от 1-го дня.
"Отныне клиенты Новой почты могут заказать адресную доставку документов и посылок из Украины на любой адрес в Австрии, между населенными пунктами Австрии и Австрии в другие европейские страны. Кроме того, курьер может забрать оплаченную и упакованную отправку из любой адреса в стране для дальнейшей доставки", - говорится в заявлении компании.
Отмечается, что до доставки принимаются отправки весом до 30 кг и стоимостью до 150 евро (7000 грн). Известно, что услуга доступна как частным лицам, так и представителям бизнеса.
В компании представили стоимость адресной доставки из Украины в Австрию. Она составляет на:
"Новая почта" впервые сменила формат и вышла на рынок страны с исключительно адресной доставкой. По Вене доставляют курьеры Новой почты, а остальную территорию страны обслуживает наш партнер - компания GLS. Мы придерживаемся нашей цели - логистически соединить Украину с ЕС", - отметил Александр Лысовец, СEO Nova Post Europe.
Он также анонсировал, что в следующем году компания планирует сделать возможным отправку посылок по адресу курьером в день оформления заявки и добавить возможность выбрать удобный временной интервал.
Ранее мы сообщали, что с 1 октября тарифы "Новой почты" изменились.
Известно, что они повысились в "Укрпочте".
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