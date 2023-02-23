"Нова пошта" планує відкрити відділення ще у двох країнах Європи
Український оператор поштового зв’язку "Нова пошта" найближчими місяцями відкриє відділення ще у двох країнах Європи - Румунії та Німеччині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook співвласника компанії Володимира Поперешнюка, про це він написав у коментарях до свого допису.
Як повідомляється, відкриття відділення у Берліні планується у квітні цього року.
"Перше місто - Берлін, потім Мюнхен, Кельн, Гамбург і ще з десяток", - написав Поперешнюк.
Відкриття відділення у Румунії планують на другий квартал 2023 року.
Крім того, він додав, що у "Нової пошти" немає обмежень.
"У нас немає обмежень щодо країн. Якщо буде виходити, відкриємося скрізь, - зазначив співвласник.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що "Нова пошта" планує розпочати роботу в Литві. У середині березня 2023 року відділення відкриють у Вільнюсі.
Також раніше ми писали, що "Нова пошта" запустила нову послугу, яка буде зручна та корисна для всіх клієнтів. Тепер кожен може відправити незапаковані посилки прямо з поштоматів.
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