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"Нова пошта" планує відкрити відділення ще у двох країнах Європи

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Четвер 23 лютого 2023 20:00
"Нова пошта" планує відкрити відділення ще у двох країнах Європи Фото: "Нова пошта" планує відкрити відділення ще у двох країнах Європи (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Український оператор поштового зв’язку "Нова пошта" найближчими місяцями відкриє відділення ще у двох країнах Європи - Румунії та Німеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook співвласника компанії Володимира Поперешнюка, про це він написав у коментарях до свого допису.

Як повідомляється, відкриття відділення у Берліні планується у квітні цього року.

"Перше місто - Берлін, потім Мюнхен, Кельн, Гамбург і ще з десяток", - написав Поперешнюк.

Відкриття відділення у Румунії планують на другий квартал 2023 року.

Крім того, він додав, що у "Нової пошти" немає обмежень.

"У нас немає обмежень щодо країн. Якщо буде виходити, відкриємося скрізь, - зазначив співвласник.

&quot;Нова пошта&quot; планує відкрити відділення ще у двох країнах Європи

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що "Нова пошта" планує розпочати роботу в Литві. У середині березня 2023 року відділення відкриють у Вільнюсі.

Також раніше ми писали, що "Нова пошта" запустила нову послугу, яка буде зручна та корисна для всіх клієнтів. Тепер кожен може відправити незапаковані посилки прямо з поштоматів.

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