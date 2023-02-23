Фото: "Нова пошта" планує відкрити відділення ще у двох країнах Європи (РБК-Україна)

Український оператор поштового зв’язку "Нова пошта" найближчими місяцями відкриє відділення ще у двох країнах Європи - Румунії та Німеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook співвласника компанії Володимира Поперешнюка, про це він написав у коментарях до свого допису.

Як повідомляється, відкриття відділення у Берліні планується у квітні цього року. "Перше місто - Берлін, потім Мюнхен, Кельн, Гамбург і ще з десяток", - написав Поперешнюк. Відкриття відділення у Румунії планують на другий квартал 2023 року. Крім того, він додав, що у "Нової пошти" немає обмежень. "У нас немає обмежень щодо країн. Якщо буде виходити, відкриємося скрізь, - зазначив співвласник.