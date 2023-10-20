"Нова пошта" відкрила перше відділення ще в одній країні ЄС: яка вартість доставки

Український оператор поштового зв’язку компанія "Нова пошта" відкрила перше відділення в Таллінні. Естонія є сьомою країною ЄС, де працює Nova Post Europe.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служби компанії.

Крім того, "Нова пошта" планує через тиждень відкрити перше відділення у Латвії.

Відділення в Таллінні працює щодня, у ньому можна отримувати та відправляти в Україну, посилки та вантажі до 1000 кг.

Доставка з України в Естонію становитиме не менше п’яти днів. Вартість доставки з України в Естонію складає:

Документи - 250 грн

Посилки до 2 кг - 400 грн

Посилки до 10 кг - 600 грн

Посилки до 30 кг - 1200 грн

Вантажі від 30 до 100 кг - 40 грн за кожен кілограм.

Робота "Нової пошти" в Європі

Нагадаємо, "Нова пошта" у 2022 році почала працювати у країнах ЄС, де перебуває близько 6 млн біженців з України. Естонія стала сьомою країною ЄС, де з’явились відділення Nova Post, після Польщі, Литви, Чехії, Румунії, Німеччині та Словаччини.

"Нова пошта" суттєво підняла тарифи на доставку по Україні з 1 січня 2023 року.