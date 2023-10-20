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"Новая почта" открыла первое отделение еще в одной стране ЕС: сколько стоит доставка

Украина, Пятница 20 октября 2023 13:21
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"Новая почта" открыла первое отделение еще в одной стране ЕС: сколько стоит доставка Фото: Новая почта открыла отделение в Эстонии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинский оператор почтовой связи компания "Новая почта" открыла первое отделение в Таллинне. Эстония стала седьмой страной ЕС, где работает Nova Post Europe.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Кроме того, "Новая почта" планирует через неделю открыть первое отделение в Латвии.

Отделение в Таллинне работает каждый день, в нем можно получать и отправлять в Украину, посылки и грузы до 1000 кг.

Доставка из Украины в Эстонию будет составлять не менее пяти дней. Стоимость доставки из Украины в Эстонию:

  • Документы – 250 грн
  • Посылки до 2 кг – 400 грн
  • Посылки до 10 кг – 600 грн
  • Посылки до 30 кг – 1200 грн
  • Грузы от 30 до 100 кг – 40 грн за каждый килограмм.

Работа "Новой почты" в Европе

Напомним, "Новая почта" в 2022 году начала работать в странах ЕС, где находятся около 6 млн беженцев из Украины. Эстония стала седьмой страной ЕС, где появились отделения Nova Post, после Польши, Литвы, Чехии, Румынии, Германии и Словакии.

"Новая почта" существенно подняла тарифы на доставку по Украине с 1 января 2023 года.

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