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Нова пошта сплатила за півроку 5 млрд гривен податків

Фото: Нова пошта сплатила за півроку 5 млрд гривен податків (прес-служба компанії)
Автор: Юлія Бойко

Компанії групи Нова пошта за перше півріччя 2023 року перерахували в бюджети усіх рівнів 5,1 млрд грн податків, що значно перевищує показник першого півріччя 2022 року - 2,9 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби компанії.

За даними ДФС, Нова пошта входить до ТОП-20 найбільших платників податків в Україні.

Загалом за минулий 2022 рік група перерахувала до бюджетів усіх рівнів країни 7,1 млрд грн податків і зборів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Нова пошта доставляє посилки для військових безкоштовно. Програмою може скористатися кожен охочий.

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