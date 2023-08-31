Новая почта уплатила за полгода 5 млрд гривен налогов

По данным ГФС, Новая почта входит в ТОП-20 крупнейших налогоплательщиков в Украине.

В целом за прошлый 2022 год группа перечислила в бюджеты всех уровней страны 7,1 млрд грн налогов и сборов.

Напомним, ранее РБК-Украина писала, что Новая почта доставляет посылки для военных бесплатно. Программой может воспользоваться любой желающий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.