ua en ru
Чт, 31 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Нова пошта сплатила за півроку 5 млрд гривен податків

Четвер 31 серпня 2023 10:12
UA EN RU
Нова пошта сплатила за півроку 5 млрд гривен податків Фото: Нова пошта сплатила за півроку 5 млрд гривен податків (прес-служба компанії)
Автор: Юлія Бойко

Компанії групи Нова пошта за перше півріччя 2023 року перерахували в бюджети усіх рівнів 5,1 млрд грн податків, що значно перевищує показник першого півріччя 2022 року - 2,9 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби компанії.

За даними ДФС, Нова пошта входить до ТОП-20 найбільших платників податків в Україні.

Загалом за минулий 2022 рік група перерахувала до бюджетів усіх рівнів країни 7,1 млрд грн податків і зборів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Нова пошта доставляє посилки для військових безкоштовно. Програмою може скористатися кожен охочий.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новая почта
NEWS
В ЗСУ підтвердили авіакатастрофу на Донбасі: розбилися два українські Мі-8
В ЗСУ підтвердили авіакатастрофу на Донбасі: розбилися два українські Мі-8
DAILY
Міністр без гарантій. Що чекає на Резнікова після нового скандалу із закупівлями в Міноборони
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Міністр без гарантій. Що чекає на Резнікова після нового скандалу із закупівлями в Міноборони