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Новая почта уплатила за полгода 5 млрд гривен налогов

Четверг 31 августа 2023 10:12
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Новая почта уплатила за полгода 5 млрд гривен налогов Фото: Новая почта уплатила за полгода 5 млрд гривен налогов (пресс-служба компании)
Автор: Юлия Бойко

Компании группы Новая почта за первое полугодие 2023 года перечислили в бюджеты всех уровней 5,1 млрд грн налогов, что значительно превышает показатель первого полугодия 2022 года - 2,9 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

По данным ГФС, Новая почта входит в ТОП-20 крупнейших налогоплательщиков в Украине.

В целом за прошлый 2022 год группа перечислила в бюджеты всех уровней страны 7,1 млрд грн налогов и сборов.

Напомним, ранее РБК-Украина писала, что Новая почта доставляет посылки для военных бесплатно. Программой может воспользоваться любой желающий.

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