"Нова пошта" скоротила термін безплатного зберігання посилок

"Нова пошта" скорочує термін безплатного зберігання посилок у своїх відділеннях до 5 днів. Раніше відправлення могли перебувати там без додаткової оплати протягом тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нову пошту".
Із 1 жовтня компанія змінила правила для більшості типів відправлень. Тепер термін безплатного зберігання становить 5 днів замість 7.
Зміни стосуються посилок, документів, вантажів, шин та дисків.
Якщо отримувач не забере вантаж протягом п'яти днів, починаючи з шостого доведеться сплачувати за зберігання за стандартними тарифами компанії.
Водночас у "Новій пошті" наголошують, що вартість самої доставки залишається без змін. Крім того, правила не торкнулися палет - термін їхнього безплатного зберігання, як і раніше, становить 3 дні.
У компанії пояснюють, що головною причиною скорочення термінів є міркування безпеки.
Чим менше часу посилка знаходиться у відділенні, тим нижчий ризик її пошкодження чи втрати через потенційні російські атаки на цивільну інфраструктуру.
За даними "Нової пошти", це рішення не має суттєво вплинути на більшість клієнтів, адже близько 97% відправлень люди забирають саме в перші п'ять днів.
Нагадаємо, раніше у роботі поштового оператора "Нова пошта" стався масштабний технічний збій.
Клієнти скаржилися на несправності в мобільному застосунку та особистому кабінеті, а також на неможливість створити або завантажити експрес-накладні (ТТН).
Крім того, компанія вирішила змінити правила роботи під час повітряної тривоги.
У разі оголошення небезпеки "Нова пошта" негайно призупиняє роботу об'єктів, а працівники та відвідувачі мають перейти до найближчого укриття.