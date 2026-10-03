"Нова пошта" скоротила термін безплатного зберігання посилок

Із 1 жовтня компанія змінила правила для більшості типів відправлень. Тепер термін безплатного зберігання становить 5 днів замість 7.

Зміни стосуються посилок, документів, вантажів, шин та дисків.

Якщо отримувач не забере вантаж протягом п'яти днів, починаючи з шостого доведеться сплачувати за зберігання за стандартними тарифами компанії.

Водночас у "Новій пошті" наголошують, що вартість самої доставки залишається без змін. Крім того, правила не торкнулися палет - термін їхнього безплатного зберігання, як і раніше, становить 3 дні.

У компанії пояснюють, що головною причиною скорочення термінів є міркування безпеки.

Чим менше часу посилка знаходиться у відділенні, тим нижчий ризик її пошкодження чи втрати через потенційні російські атаки на цивільну інфраструктуру.

За даними "Нової пошти", це рішення не має суттєво вплинути на більшість клієнтів, адже близько 97% відправлень люди забирають саме в перші п'ять днів.