"Новая почта" сократила срок бесплатного хранения посылок

С 1 октября компания сменила правила для большинства типов отправлений. Теперь срок бесплатного хранения составляет 5 дней вместо 7 дней.

Изменения касаются посылок, документов, грузов, шин и дисков.

Если получатель не отнимет груз в течение пяти дней, начиная с шестого придется платить за хранение по стандартным тарифам компании.

В то же время в "Новой почте" отмечают, что стоимость самой доставки остается без изменений. Кроме того, правила не коснулись паллет - срок их бесплатного хранения по-прежнему составляет 3 дня.

В компании объясняют, что главной причиной сокращения сроков есть соображения безопасности.

Чем меньше времени посылка находится в отделении, тем ниже риск ее повреждения или потери из-за потенциальных российских атак на гражданскую инфраструктуру.

По данным "Новой почты", это решение не может существенно повлиять на большинство клиентов, ведь около 97% отправлений люди забирают именно в первые пять дней.