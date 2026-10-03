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"Новая почта" сократила срок бесплатного хранения посылок

15:33 03.10.2026 Сб
2 мин
aimg Сергей Козачук
Иллюстративное фото: "Новая почта" изменила срок хранения посылок (Коллаж РБК-Украина)

"Новая почта" сокращает срок бесплатного хранения посылок в своих отделениях до 5 дней. Раньше отправления могли находиться без дополнительной оплаты в течение недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новую почту".

С 1 октября компания сменила правила для большинства типов отправлений. Теперь срок бесплатного хранения составляет 5 дней вместо 7 дней.

Изменения касаются посылок, документов, грузов, шин и дисков.

Если получатель не отнимет груз в течение пяти дней, начиная с шестого придется платить за хранение по стандартным тарифам компании.

В то же время в "Новой почте" отмечают, что стоимость самой доставки остается без изменений. Кроме того, правила не коснулись паллет - срок их бесплатного хранения по-прежнему составляет 3 дня.

В компании объясняют, что главной причиной сокращения сроков есть соображения безопасности.

Чем меньше времени посылка находится в отделении, тем ниже риск ее повреждения или потери из-за потенциальных российских атак на гражданскую инфраструктуру.

По данным "Новой почты", это решение не может существенно повлиять на большинство клиентов, ведь около 97% отправлений люди забирают именно в первые пять дней.

Напомним, ранее в работе почтового оператора "Новая почта" произошел масштабный технический сбой.

Клиенты жаловались на неисправности в мобильном приложении и личном кабинете, а также на невозможность создания или загрузки экспресс-накладных (ТТН).

Кроме того, компания решила изменить правила работы во время воздушной тревоги.

В случае объявления опасности "Новая почта" немедленно приостанавливает работу объектов, а работники и посетители должны перейти к ближайшему укрытию.

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