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"Нова пошта" скоротила термін безплатного зберігання посилок

15:33 03.10.2026 Сб
2 хв
aimg Сергій Козачук
"Нова пошта" скоротила термін безплатного зберігання посилок Ілюстративне фото: "Нова пошта" змінила термін зберігання посилок (Колаж РБК-Україна)
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"Нова пошта" скорочує термін безплатного зберігання посилок у своїх відділеннях до 5 днів. Раніше відправлення могли перебувати там без додаткової оплати протягом тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нову пошту".

Із 1 жовтня компанія змінила правила для більшості типів відправлень. Тепер термін безплатного зберігання становить 5 днів замість 7.

Зміни стосуються посилок, документів, вантажів, шин та дисків.

Якщо отримувач не забере вантаж протягом п'яти днів, починаючи з шостого доведеться сплачувати за зберігання за стандартними тарифами компанії.

Водночас у "Новій пошті" наголошують, що вартість самої доставки залишається без змін. Крім того, правила не торкнулися палет - термін їхнього безплатного зберігання, як і раніше, становить 3 дні.

У компанії пояснюють, що головною причиною скорочення термінів є міркування безпеки.

Чим менше часу посилка знаходиться у відділенні, тим нижчий ризик її пошкодження чи втрати через потенційні російські атаки на цивільну інфраструктуру.

За даними "Нової пошти", це рішення не має суттєво вплинути на більшість клієнтів, адже близько 97% відправлень люди забирають саме в перші п'ять днів.

Нагадаємо, раніше у роботі поштового оператора "Нова пошта" стався масштабний технічний збій.

Клієнти скаржилися на несправності в мобільному застосунку та особистому кабінеті, а також на неможливість створити або завантажити експрес-накладні (ТТН).

Крім того, компанія вирішила змінити правила роботи під час повітряної тривоги.

У разі оголошення небезпеки "Нова пошта" негайно призупиняє роботу об'єктів, а працівники та відвідувачі мають перейти до найближчого укриття.

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