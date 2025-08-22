В "Новій пошті" розповіли, як будуть працювати на День Незалежності

"Якщо плануєш забрати чи відправити посилку саме 24 серпня, не відкладайте на потім - цього дня ми працюватимемо за звичайним графіком", - повідомили у пресслужбі "Нової пошти".

Графік роботи відділень

Більшість відділень працює з 09:00 до 19:00 .

У великих містах є цілодобові відділення , які доступні 24/7.

Відділення у невеликих населених пунктах можуть закриватися раніше – о 17:00 або 18:00 .

Поштомати доступні клієнтам цілодобово.

Кур’єрська доставка

Окрім роботи відділень, 24 серпня буде доступна й кур’єрська доставка за адресою. Замовити її можна як на сайті, так і через мобільний додаток Нової пошти.

Додатково