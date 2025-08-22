В "Новой почте" рассказали, как будут работать на День Независимости

"Если планируешь забрать или отправить посылку именно 24 августа, не откладывайте на потом - в этот день мы будем работать по обычному графику", - сообщили в пресс-службе "Новой почты".

График работы отделений

Большинство отделений работает с 09:00 до 19:00 .

В крупных городах есть круглосуточные отделения , которые доступны 24/7.

Отделения в небольших населенных пунктах могут закрываться раньше - в 17:00 или 18:00 .

Почтоматы доступны клиентам круглосуточно.

Курьерская доставка

Кроме работы отделений, 24 августа будет доступна и курьерская доставка по адресу. Заказать ее можно как на сайте, так и через мобильное приложение Новой почты.

Дополнительно