RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

В "Новой почте" рассказали, как будут работать на День Независимости

Фото: Новая почта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

"Новая почта" сообщила, что 24 августа, в День Независимости Украины, все ее отделения и курьерская доставка будут работать в стандартном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новую почту" в Facebook.

"Если планируешь забрать или отправить посылку именно 24 августа, не откладывайте на потом - в этот день мы будем работать по обычному графику", - сообщили в пресс-службе "Новой почты".

График работы отделений

  • Большинство отделений работает с 09:00 до 19:00.

  • В крупных городах есть круглосуточные отделения, которые доступны 24/7.

  • Отделения в небольших населенных пунктах могут закрываться раньше - в 17:00 или 18:00.

  • Почтоматы доступны клиентам круглосуточно.

Курьерская доставка

Кроме работы отделений, 24 августа будет доступна и курьерская доставка по адресу. Заказать ее можно как на сайте, так и через мобильное приложение Новой почты.

Дополнительно

  • "Новая почта" подчеркивает, что график работы можно проверить в мобильном приложении или на официальном сайте, ведь некоторые отделения имеют индивидуальный режим.

  • Также в компании напомнили, что во время праздников возрастает нагрузка на доставку, поэтому клиентам советуют планировать получение или отправку заранее.

  • В случае изменения ситуации безопасности, компания обещает оперативно информировать о возможных корректировках в работе отделений.

 

Как работают другие почтовые сервисы

  • "Укрпочта" сообщила, что 24 августа отделения будут иметь сокращенный график: большинство будет работать с 09:00 до 15:00, а часть будет закрыта. Онлайн-сервисы остаются доступными круглосуточно.

  • "Meest" также анонсировал, что в крупных городах его отделения будут работать по обычному графику, однако в небольших населенных пунктах возможны сокращенные часы.

Новые сервисы "Новой почты"

Напомним, "Новая почта" внедряет новый сервис - терминалы самообслуживания, которые позволяют клиентам быстро и бесконтактно отправлять и получать посылки. Терминалы позволят сэкономить время, избежать очередей, не контактировать с работником и иметь удобный доступ. Их уже устанавливают во многих отделениях.

Также "Новая почта" запускает прямую доставку из чешского онлайн-магазина Footshop. Оплатить заказ можно онлайн или при получении. Возврат товара возможен бесплатно в течение 30 дней.

Стоимость международной доставки стартует от 99 гривен. Доставка в Украину занимает не менее четырех дней.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нова поштаДень независимости Украины