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Черги скасовуються: "Нова пошта" дозволила самостійно відправляти й отримувати посилки

Середа 16 липня 2025 12:22
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Черги скасовуються: "Нова пошта" дозволила самостійно відправляти й отримувати посилки Фото: "Нова пошта" запускає сервіс самообслуговування (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

"Нова пошта" впроваджує новий сервіс - термінали самообслуговування, які дозволяють клієнтам швидко та безконтактно відправляти й отримувати посилки.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на повідомлення пресслужби поштового оператора.

У чому суть нововведення

Термінали розроблені для тих, хто хоче:

  • зекономити час - процес займає всього 2-3 хвилини;
  • уникнути черг - немає потреби чекати в черзі до оператора;
  • не контактувати з працівником - вся процедура повністю самостійна;
  • мати зручний доступ - термінали вже встановлюють у багатьох відділеннях.

"Кілька кліків - і посилка вже прямує до одержувача", - зазначають у компанії.

Як скористатися терміналом

Щоб скористатися терміналом самообслуговування, потрібно:

  • підготувати посилку - вона має бути попередньо запакована, а якщо пакування немає, його можна придбати у працівника відділення;
  • відсканувати штрихкод - для цього використовуйте код з накладної, реєстру посилок або клієнтську картку у застосунку "Нової пошти";
  • наклеїти етикетку - термінал надрукує маркування, яке потрібно закріпити на посилці;
  • оплатити доставку - через POS-термінал (карткою чи іншим безготівковим способом);
  • залишити посилку - покладіть запаковану і промарковану посилку у спеціально відведену зону поруч із терміналом.

У компанії наголошують:

  • посилка повинна бути попередньо запакована;
  • максимальна оголошена вартість - до 100 000 гривиень;
  • оплата - виключно безготівкова (готівку термінал не приймає).

Цей сервіс підійде тим, хто не хоче стояти в чергах, надає перевагу самостійності або прагне мінімізувати спілкування. Крім того, це гарне рішення для офісних працівників, підприємців, студентів та інших, кому важлива швидкість і зручність.

Раніше РБК-Україна розповідало, що "Нова пошта" нагадала про послугу "Пункт передачі", яка дозволяє тимчасово залишити посилку, валізу чи інші речі у відділенні, поштоматі або пункті видачі для зберігання чи подальшої передачі. Сервіс працює за принципом "залишив - забрав", підходить для подорожей або доставки без визначеного отримувача. Зберігання - до 7 днів (або до 3 днів для палет), далі - за додаткову плату.

Також ми писали, що українці тепер можуть напряму замовляти одяг і взуття з чеського онлайн-магазину Footshop завдяки партнерству з "Новою поштою". Доставка стартує від 99 гривень, триває щонайменше 4 дні, а повернення - безкоштовне до 30 днів.

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