Черги скасовуються: "Нова пошта" дозволила самостійно відправляти й отримувати посилки
"Нова пошта" впроваджує новий сервіс - термінали самообслуговування, які дозволяють клієнтам швидко та безконтактно відправляти й отримувати посилки.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на повідомлення пресслужби поштового оператора.
У чому суть нововведення
Термінали розроблені для тих, хто хоче:
- зекономити час - процес займає всього 2-3 хвилини;
- уникнути черг - немає потреби чекати в черзі до оператора;
- не контактувати з працівником - вся процедура повністю самостійна;
- мати зручний доступ - термінали вже встановлюють у багатьох відділеннях.
"Кілька кліків - і посилка вже прямує до одержувача", - зазначають у компанії.
Як скористатися терміналом
Щоб скористатися терміналом самообслуговування, потрібно:
- підготувати посилку - вона має бути попередньо запакована, а якщо пакування немає, його можна придбати у працівника відділення;
- відсканувати штрихкод - для цього використовуйте код з накладної, реєстру посилок або клієнтську картку у застосунку "Нової пошти";
- наклеїти етикетку - термінал надрукує маркування, яке потрібно закріпити на посилці;
- оплатити доставку - через POS-термінал (карткою чи іншим безготівковим способом);
- залишити посилку - покладіть запаковану і промарковану посилку у спеціально відведену зону поруч із терміналом.
У компанії наголошують:
- посилка повинна бути попередньо запакована;
- максимальна оголошена вартість - до 100 000 гривиень;
- оплата - виключно безготівкова (готівку термінал не приймає).
Цей сервіс підійде тим, хто не хоче стояти в чергах, надає перевагу самостійності або прагне мінімізувати спілкування. Крім того, це гарне рішення для офісних працівників, підприємців, студентів та інших, кому важлива швидкість і зручність.
Раніше РБК-Україна розповідало, що "Нова пошта" нагадала про послугу "Пункт передачі", яка дозволяє тимчасово залишити посилку, валізу чи інші речі у відділенні, поштоматі або пункті видачі для зберігання чи подальшої передачі. Сервіс працює за принципом "залишив - забрав", підходить для подорожей або доставки без визначеного отримувача. Зберігання - до 7 днів (або до 3 днів для палет), далі - за додаткову плату.
Також ми писали, що українці тепер можуть напряму замовляти одяг і взуття з чеського онлайн-магазину Footshop завдяки партнерству з "Новою поштою". Доставка стартує від 99 гривень, триває щонайменше 4 дні, а повернення - безкоштовне до 30 днів.
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