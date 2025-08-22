ua en ru
В "Новій пошті" розповіли, як будуть працювати на День Незалежності

П'ятниця 22 серпня 2025 15:05
UA EN RU
В "Новій пошті" розповіли, як будуть працювати на День Незалежності
Автор: РБК-Україна

"Нова пошта" повідомила, що 24 серпня, у День Незалежності України, усі її відділення та кур’єрська доставка працюватимуть у стандартному режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нову пошту" в Facebook.

"Якщо плануєш забрати чи відправити посилку саме 24 серпня, не відкладайте на потім - цього дня ми працюватимемо за звичайним графіком", - повідомили у пресслужбі "Нової пошти".

Графік роботи відділень

  • Більшість відділень працює з 09:00 до 19:00.

  • У великих містах є цілодобові відділення, які доступні 24/7.

  • Відділення у невеликих населених пунктах можуть закриватися раніше – о 17:00 або 18:00.

  • Поштомати доступні клієнтам цілодобово.

Кур’єрська доставка

Окрім роботи відділень, 24 серпня буде доступна й кур’єрська доставка за адресою. Замовити її можна як на сайті, так і через мобільний додаток Нової пошти.

Додатково

  • "Нова пошта" підкреслює, що графік роботи можна перевірити у мобільному застосунку чи на офіційному сайті, адже деякі відділення мають індивідуальний режим.

  • Також у компанії нагадали, що під час свят зростає навантаження на доставку, тому клієнтам радять планувати отримання чи відправку заздалегідь.

  • У разі зміни ситуації безпеки, компанія обіцяє оперативно інформувати про можливі коригування у роботі відділень.

Як працюють інші поштові сервіси

  • "Укрпошта" повідомила, що 24 серпня відділення матимуть скорочений графік: більшість працюватиме з 09:00 до 15:00, а частина буде зачинена. Онлайн-сервіси залишаються доступними цілодобово.

  • "Meest" також анонсував, що у великих містах його відділення працюватимуть за звичайним графіком, однак у невеликих населених пунктах можливі скорочені години.

Нові сервіси "Нової пошти"

Нагадаємо, "Нова пошта" впроваджує новий сервіс - термінали самообслуговування, які дозволяють клієнтам швидко та безконтактно відправляти й отримувати посилки. Термінали дозволять зекономити час, уникнути черг, не контактувати з працівником та мати зручний доступ. Їх вже встановлюють у багатьох відділеннях.

Також "Нова пошта" запускає пряму доставку з чеського онлайн-магазину Footshop. Оплатити замовлення можна онлайн або при отриманні. Повернення товару можливе безкоштовно протягом 30 днів.

Вартість міжнародної доставки стартує від 99 гривень. Доставка в Україну займає не менше чотирьох днів.

