В "Новой почте" рассказали, как будут работать на День Независимости

"Новая почта" сообщила, что 24 августа, в День Независимости Украины, все ее отделения и курьерская доставка будут работать в стандартном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новую почту" в Facebook.

"Если планируешь забрать или отправить посылку именно 24 августа, не откладывайте на потом - в этот день мы будем работать по обычному графику", - сообщили в пресс-службе "Новой почты". График работы отделений Большинство отделений работает с 09:00 до 19:00 .

В крупных городах есть круглосуточные отделения , которые доступны 24/7.

Отделения в небольших населенных пунктах могут закрываться раньше - в 17:00 или 18:00 .

Почтоматы доступны клиентам круглосуточно. Курьерская доставка Кроме работы отделений, 24 августа будет доступна и курьерская доставка по адресу. Заказать ее можно как на сайте, так и через мобильное приложение Новой почты. Дополнительно "Новая почта" подчеркивает, что график работы можно проверить в мобильном приложении или на официальном сайте, ведь некоторые отделения имеют индивидуальный режим .

Также в компании напомнили, что во время праздников возрастает нагрузка на доставку , поэтому клиентам советуют планировать получение или отправку заранее.

В случае изменения ситуации безопасности, компания обещает оперативно информировать о возможных корректировках в работе отделений.