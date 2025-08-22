В "Новой почте" рассказали, как будут работать на День Независимости
"Новая почта" сообщила, что 24 августа, в День Независимости Украины, все ее отделения и курьерская доставка будут работать в стандартном режиме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новую почту" в Facebook.
"Если планируешь забрать или отправить посылку именно 24 августа, не откладывайте на потом - в этот день мы будем работать по обычному графику", - сообщили в пресс-службе "Новой почты".
График работы отделений
-
Большинство отделений работает с 09:00 до 19:00.
-
В крупных городах есть круглосуточные отделения, которые доступны 24/7.
-
Отделения в небольших населенных пунктах могут закрываться раньше - в 17:00 или 18:00.
-
Почтоматы доступны клиентам круглосуточно.
Курьерская доставка
Кроме работы отделений, 24 августа будет доступна и курьерская доставка по адресу. Заказать ее можно как на сайте, так и через мобильное приложение Новой почты.
Дополнительно
-
"Новая почта" подчеркивает, что график работы можно проверить в мобильном приложении или на официальном сайте, ведь некоторые отделения имеют индивидуальный режим.
-
Также в компании напомнили, что во время праздников возрастает нагрузка на доставку, поэтому клиентам советуют планировать получение или отправку заранее.
-
В случае изменения ситуации безопасности, компания обещает оперативно информировать о возможных корректировках в работе отделений.
Как работают другие почтовые сервисы
-
"Укрпочта" сообщила, что 24 августа отделения будут иметь сокращенный график: большинство будет работать с 09:00 до 15:00, а часть будет закрыта. Онлайн-сервисы остаются доступными круглосуточно.
-
"Meest" также анонсировал, что в крупных городах его отделения будут работать по обычному графику, однако в небольших населенных пунктах возможны сокращенные часы.
Новые сервисы "Новой почты"
Напомним, "Новая почта" внедряет новый сервис - терминалы самообслуживания, которые позволяют клиентам быстро и бесконтактно отправлять и получать посылки. Терминалы позволят сэкономить время, избежать очередей, не контактировать с работником и иметь удобный доступ. Их уже устанавливают во многих отделениях.
Также "Новая почта" запускает прямую доставку из чешского онлайн-магазина Footshop. Оплатить заказ можно онлайн или при получении. Возврат товара возможен бесплатно в течение 30 дней.
Стоимость международной доставки стартует от 99 гривен. Доставка в Украину занимает не менее четырех дней.