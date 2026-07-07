UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

"Нова пошта" розкрила наслідки ранкового удару по терміналу у Кривому Розі

12:11 07.07.2026 Вт
2 хв
У компанії розповіли, чого чекати відправникам знищених посилок
aimg Валерій Ульяненко
Фото: наслідки удару по "Новій пошті" у Кривому Розі (Getty Images)

Внаслідок ранкової атаки на Кривий Ріг зазнав пошкоджень сортувальний термінал "Нової пошти". Працівники не постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву компанії.

"Найголовніше, що наші працівники не постраждали, адже на момент атаки всі перебували в укриттях, які облаштовані на території логістичного об'єкту. Життя нашої команди та клієнтів - це безумовний пріоритет", - наголосили у "Новій пошті".

Наразі на місці працюють екстрені служби, які ліквідують наслідки атаки.

Наслідки атаки та компенсації

У зв'язку з появою неправдивої інформації в мережі, "Нова пошта" наголосила, що продовжує працювати у штатному режимі.

"За роки повномасштабної війни ми побудували систему, яка дозволяє оперативно реагувати на подібні виклики. Компанія вже задіяла резервні логістичні схеми, тому наразі доставка відправлень здійснюється без суттєвих змін, а мережа працює у штатному режимі", - йдеться у заяві.

Фото: наслідки удару по "Новій пошті" у Кривому Розі (ДСНС та Дніпропетровська ОВА)

Компанія пообіцяла компенсувати клієнтам 100% оголошеної вартості знищених відправлень. Представники пошти самостійно зв'яжуться з кожним власником пошкодженої посилки для оформлення виплат.

У "Новій пошті" додали, що клієнти також можуть особисто звернутись із запитом на відшкодування.

Нагадаємо, 6 липня російські окупанти атакували цивільну інфраструктуру Дніпра, влучивши у сортувальний термінал "Нової пошти". Внаслідок удару на території об'єкта спалахнула пожежа, яку рятувальникам вдалося швидко загасити.

Крім того, днем раніше, 5 липня, війська РФ завдали удару по ще одному логістичному об'єкту. Під обстріл потрапив сортувальний термінал "Нової пошти" у Чернігівській області.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Кривий РігНовая почтаВійна в Україні