"Нова пошта" розкрила наслідки ранкового удару по терміналу у Кривому Розі

Внаслідок ранкової атаки на Кривий Ріг зазнав пошкоджень сортувальний термінал "Нової пошти". Працівники не постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву компанії.
"Найголовніше, що наші працівники не постраждали, адже на момент атаки всі перебували в укриттях, які облаштовані на території логістичного об'єкту. Життя нашої команди та клієнтів - це безумовний пріоритет", - наголосили у "Новій пошті".
Наразі на місці працюють екстрені служби, які ліквідують наслідки атаки.
У зв'язку з появою неправдивої інформації в мережі, "Нова пошта" наголосила, що продовжує працювати у штатному режимі.
"За роки повномасштабної війни ми побудували систему, яка дозволяє оперативно реагувати на подібні виклики. Компанія вже задіяла резервні логістичні схеми, тому наразі доставка відправлень здійснюється без суттєвих змін, а мережа працює у штатному режимі", - йдеться у заяві.
Фото: наслідки удару по "Новій пошті" у Кривому Розі (ДСНС та Дніпропетровська ОВА)
Компанія пообіцяла компенсувати клієнтам 100% оголошеної вартості знищених відправлень. Представники пошти самостійно зв'яжуться з кожним власником пошкодженої посилки для оформлення виплат.
У "Новій пошті" додали, що клієнти також можуть особисто звернутись із запитом на відшкодування.
Нагадаємо, 6 липня російські окупанти атакували цивільну інфраструктуру Дніпра, влучивши у сортувальний термінал "Нової пошти". Внаслідок удару на території об'єкта спалахнула пожежа, яку рятувальникам вдалося швидко загасити.
Крім того, днем раніше, 5 липня, війська РФ завдали удару по ще одному логістичному об'єкту. Під обстріл потрапив сортувальний термінал "Нової пошти" у Чернігівській області.