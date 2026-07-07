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"Новая почта" раскрыла последствия утреннего удара по терминалу в Кривом Роге

12:11 07.07.2026 Вт
2 мин
В компании рассказали, чего ждать отправителям уничтоженных посылок
aimg Валерий Ульяненко
Фото: последствия удара по "Новой почте" в Кривом Роге (Getty Images)

В результате утренней атаки на Кривой Рог получил повреждения сортировочный терминал "Новой почты". Работники не пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление компании.

"Самое главное, что наши работники не пострадали, ведь на момент атаки все находились в укрытиях, обустроенных на территории логистического объекта. Жизнь нашей команды и клиентов - это безусловный приоритет", - подчеркнули в "Новой почте".

Сейчас на месте работают экстренные службы, ликвидирующие последствия атаки.

Последствия атаки и компенсации

В связи с появлением ложной информации в сети "Новая почта" подчеркнула, что продолжает работать в штатном режиме.

"За годы полномасштабной войны мы построили систему, позволяющую оперативно реагировать на подобные вызовы. Компания уже задействовала резервные логистические схемы, поэтому доставка отправлений осуществляется без существенных изменений, а сеть работает в штатном режиме", - говорится в заявлении.

Фото: последствия удара по "Новой почте" в Кривом Роге (ГСЧС и Днепропетровская ОВА)

Компания пообещала компенсировать клиентам 100% объявленной стоимости уничтоженных отправлений. Представители почты самостоятельно свяжутся с каждым владельцем поврежденной посылки для оформления выплат.

В "Новой почте" добавили, что клиенты могут лично обратиться с запросом на возмещение.

Напомним, 6 июля российские оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру Днепра, попав в сортировочный терминал "Новой почты". В результате удара на территории объекта вспыхнул пожар, который спасателям удалось быстро потушить.

Кроме того, днем ранее, 5 июля, войска РФ нанесли удар по еще одному логистическому объекту. Под обстрел попал сортировочный терминал "Новой почты" в Черниговской области.

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