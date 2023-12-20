"Нова пошта" оприлюднила графік на Різдво та Новий рік

Один з двох найбільших операторів поштового зв’язку України, компанія "Нова пошта", оприлюднила графік роботи на різдвяно-новорічні свята. На Новий рік відділення будуть закриті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

За даними прес-служби, у неділю 31 грудня більшість відділень працюватимуть з 9:00 до 17:00. Вихідним буде тільки 1 січня. Інші дні - за звичайним графіком

Згідно повідомленням, деякі відділення матимуть індивідуальний графік. Перевірити точний графік роботи свого відділення можна, завантаживши файл.

Різдво та Новий рік

Під час війни в Україні скасовано святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю (КЗпП). Різдво (25 грудня) та Новий рік (1 січня) випадають на понеділки, і це будуть звичайні робочі дні.

За даними опитування КМІС, у 2023 році більшість населення України (близько 70%) святкує Великдень та Різдво Христове як найбільш популярні свята. Новий рік, який урочисто відзначають у всьому світі і який усі роки ділив перше місце з Різдвом Христовим та Великоднем, зараз лише на п'ятому місці (52%).

"Нова пошта" та "Укрпошта"

В Україні працюють два основні оператори поштового зв’язку, державна "Укрпошта" та приватна "Нова пошта". Перевагою "Укрпошти" є більш низькі тарифи на більшість відправлень та відділення у селах. "Нова пошта" доставляє посилки значно швидше та відрізняється більш сучасним сервісом.

У 2023 році "Нова пошта" з 1 січня суттєво підняла тарифи на посилки. Вартість зросла на 20% і вище.