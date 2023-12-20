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"Новая почта" обнародовала график на Рождество и Новый год

Украина, Среда 20 декабря 2023 13:25
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"Новая почта" обнародовала график на Рождество и Новый год Фото: "Новая почта" обнародовала график на праздники (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Один из двух крупнейших операторов почтовой связи Украины, компания "Новая почта", обнародовала график работы на рождественско-новогодние праздники. На Новый год отделения будут закрыты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

По данным пресс-службы, в воскресенье 31 декабря большинство отделений будут работать с 9:00 до 17:00. Выходным будет только 1 января. Другие дни - по обычному графику

Согласно сообщению, некоторые отделения будут иметь индивидуальный график. Проверить точный график работы отделения можно, загрузив файл.

Рождество и Новый год

Во время войны в Украине отменены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде (КЗоТ). Рождество (25 декабря) и Новый год (1 января) приходятся на понедельники, и это будут обычные рабочие дни.

По данным опроса КМИС, в 2023 году большинство населения Украины (около 70%) празднует Пасху и Рождество как наиболее популярные праздники. Новый год, торжественно отмечаемый во всем мире и который все годы делил первое место с Рождеством и Пасхой, сейчас только на пятом месте (52%).

"Новая почта" и "Укрпочта"

В Украине работают два основных оператора почтовой связи, государственная "Укрпочта" и частная "Новая почта". Преимуществом "Укрпочты" являются более низкие тарифы на большинство отправлений и отделения в селах. "Новая почта" доставляет посылки гораздо быстрее и отличается более современным сервисом.

В 2023 году "Новая почта" с 1 января существенно подняла тарифы на посылки. Стоимость выросла на 20% и выше.

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