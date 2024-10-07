"Нова пошта" чи "Укрпошта". Де дешевше і швидше відправляти посилки

"Укрпошта" та "Нова пошта" є найбільшими компаніями із доставки посилок в Україні. Конкуренція між ними за право першості триває вже не один рік. Днями "Укрпошта" заявила про збереження тарифів на свої послуги щонайменше до кінця року, а "Нова пошта" скасувала плату за повернення посилки.
РБК-Україна розповідає, яка компанія швидше виконує замовлення і чиї послуги дешевші.
Вартість посилки стартує від 60 грн, якщо вага до 2 кг і відправлення локальне, якщо по Україні, тоді ціна – 80 грн. При відправленні посилки до 10 кг, вартість зростає до 90 грн і 110 грн (за локальну доставку і по Україні), якщо вага посилки до 30 кг, то ціна становить 140 і 160 грн.
Додамо, що комісія від оголошеної вартості: до 500 грн включена у тариф, понад 500 грн: 0,5%, післяплата (грошовий переказ): 2% + 20 грн.
Також компанія пропонує послуги пакування: коробка до 2 кг, коштує 10 грн, до 10 кг – 30 грн, до 30 кг – 70 грн. Ще за 35 грн доплати можна замовити доставку кур'єром.
Клієнти компанії на сайті можуть самостійно розрахувати час доставки, а також відстежувати її пересування.
Додамо також, що "Нова пошта" пропонує послуги доставки посилок за кордон. Вона має свої відділення у деяких країнах Європи, а саме: у Молдові, Польщі, Литві, Чехії, Німеччині, Румунії, Словаччині, Естонії, Латвії, Угорщині, Італії.
Вартість відправлення посилки до 2 кг у межах області – 40 грн, по Україні – 45 грн, до 5 кг – 55 грн і 60 грн, відповідно, до 10 кг – 70 грн і 75 грн, до 30 кг – 125 і 130 грн.
Якщо ж розмір посилки (одна сторона) перевищує 70 см, а вага до 3 кг, то вартість дорівнюватиме подвійному тарифу фактичної ваги, при вазі до 30 кг, тоді – чотирикратному тарифу.
При цьому додатково оплачується послуга у разі повернення відправлення – 15 грн, зберігання відправлення понад 5 робочих днів – 10 грн доба, пакування – вартість коробки від 63 грн.
Додамо, що на сайті є калькулятор, який допомагає розрахувати вартість доставки посилки, а також через спеціальну форму на сайті або за телефоном можна замовити кур'єрську доставку, вартість послуги залежить від місця відправлення та доставки, а також розміру посилки.
Також через "Укрпошту" можна здійснювати відправлення посилок за кордон, а ще на сайті є опція "трекінгу" – відстеження посилки.
Лідером по швидкості доставки посилок в Україні є "Нова пошта". Термін доставки – до 24 годин між великими містами та до 48 годин між районними центрами. В "Укрпошти" на доставку йде від 2 до 5 діб.
Дешевше замовляти послуги в "Укрпошти", тут мінімальна посилка коштує від 40 грн, а у "Новій пошті" – від 60 грн.
Також варто наголосити, що "Нова пошта" має найбільшу в Україні мережу, яка налічує 26 500 відділень та поштоматів, а в "Укрпошти" є 27 тис. тис. відділень та 1,8 тис. пересувних відділень.
Додамо, що "Укрпошта" є державним підприємством, яке засноване 1994 року. Тривалий час вона була монополістом в Україні на доставку поштових відправлень. У 2001 році в Полтаві заснували "Нову пошту", яка вже зараз має відділення майже у кожному населеному пункті України і вийшла на міжнародний ринок. Компанія входить у двадцятку найбільших платників податку і є одним із найбільших в Україні роботодавців.
Нагадаємо, що з 1 жовтня "Нова пошта" підвищила свої тарифи, а "Укрпошта" змінила вартість знаків поштової оплати.
Читайте також про те, які глобальні зміни можуть чекати на "Укрпошту" найближчим часом.
Під час підготовки матеріалу використали: дані з сайтів "Нової пошти" та "Укрпошти", Вікіпедію.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.