"Нова пошта" чи "Укрпошта". Де дешевше і швидше відправляти посилки

Скільки коштують послуги "Нової пошти"

Вартість посилки стартує від 60 грн, якщо вага до 2 кг і відправлення локальне, якщо по Україні, тоді ціна – 80 грн. При відправленні посилки до 10 кг, вартість зростає до 90 грн і 110 грн (за локальну доставку і по Україні), якщо вага посилки до 30 кг, то ціна становить 140 і 160 грн.

Додамо, що комісія від оголошеної вартості: до 500 грн включена у тариф, понад 500 грн: 0,5%, післяплата (грошовий переказ): 2% + 20 грн.

Ціни на послуги (скриншот сайту "Нової пошти")

Також компанія пропонує послуги пакування: коробка до 2 кг, коштує 10 грн, до 10 кг – 30 грн, до 30 кг – 70 грн. Ще за 35 грн доплати можна замовити доставку кур'єром.

Клієнти компанії на сайті можуть самостійно розрахувати час доставки, а також відстежувати її пересування.

Додамо також, що "Нова пошта" пропонує послуги доставки посилок за кордон. Вона має свої відділення у деяких країнах Європи, а саме: у Молдові, Польщі, Литві, Чехії, Німеччині, Румунії, Словаччині, Естонії, Латвії, Угорщині, Італії.

Вартість доставки через "Нову пошту" стартує від 60 грн (фото: Getty Images)

Яка вартість послуг "Укрпошти"

Вартість відправлення посилки до 2 кг у межах області – 40 грн, по Україні – 45 грн, до 5 кг – 55 грн і 60 грн, відповідно, до 10 кг – 70 грн і 75 грн, до 30 кг – 125 і 130 грн.

Якщо ж розмір посилки (одна сторона) перевищує 70 см, а вага до 3 кг, то вартість дорівнюватиме подвійному тарифу фактичної ваги, при вазі до 30 кг, тоді – чотирикратному тарифу.

При цьому додатково оплачується послуга у разі повернення відправлення – 15 грн, зберігання відправлення понад 5 робочих днів – 10 грн доба, пакування – вартість коробки від 63 грн.

Додамо, що на сайті є калькулятор, який допомагає розрахувати вартість доставки посилки, а також через спеціальну форму на сайті або за телефоном можна замовити кур'єрську доставку, вартість послуги залежить від місця відправлення та доставки, а також розміру посилки.

Також через "Укрпошту" можна здійснювати відправлення посилок за кордон, а ще на сайті є опція "трекінгу" – відстеження посилки.

Вартість посилок через "Укрпошту" стартує від 40 грн (фото: Getty Images)

Де дешевше і швидше доставляють посилки

Лідером по швидкості доставки посилок в Україні є "Нова пошта". Термін доставки – до 24 годин між великими містами та до 48 годин між районними центрами. В "Укрпошти" на доставку йде від 2 до 5 діб.

Дешевше замовляти послуги в "Укрпошти", тут мінімальна посилка коштує від 40 грн, а у "Новій пошті" – від 60 грн.

Також варто наголосити, що "Нова пошта" має найбільшу в Україні мережу, яка налічує 26 500 відділень та поштоматів, а в "Укрпошти" є 27 тис. тис. відділень та 1,8 тис. пересувних відділень.

Порівняння двох операторів, дані станом на початок 2024 року (інфографіка: shelfy)