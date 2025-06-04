"Нова пошта" безкоштовно привезе посилки з Польщі: як замовити

До 10 червня українці можуть безплатно замовити доставку товарів з польських інтернет-магазинів за допомогою сервісу "Де дешевше" у застосунку "Нової пошти".

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на повідомлення компанії.

Повідомляється, що акція діє для посилок вагою до 5 кг. Ці посилки мають надсилатися у відділення або поштомат.

Як працює сервіс "Де дешевше"

"Де дешевше" - нова послуга від групи компаній NOVA, яка автоматично порівнює ціни товарів у магазинах Європи та США, враховуючи доставку, податки та мита. Замовлення оформлюється в кілька кліків - одразу в застосунку.

Також доступна послуга "Викуп": користувач надсилає лінк на товар, а "Нова пошта" викуповує його та доставляє в Україну.

Важливі деталі: