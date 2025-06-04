"Новая почта" бесплатно привезет посылки из Польши: как заказать
До 10 июня украинцы могут бесплатно заказать доставку товаров из польских интернет-магазинов с помощью сервиса "Где дешевле" в приложении "Новой почты".
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.
Сообщается, что акция действует для посылок весом до 5 кг. Эти посылки должны направляться в отделение или почтомат.
Как работает сервис "Где дешевле"
"Где дешевле" - новая услуга от группы компаний NOVA, которая автоматически сравнивает цены товаров в магазинах Европы и США, учитывая доставку, налоги и пошлины. Заказ оформляется в несколько кликов - сразу в приложении.
Также доступна услуга "Выкуп": пользователь отправляет ссылку на товар, а "Новая почта" выкупает его и доставляет в Украину.
Важные детали:
- заказы обрабатываются ежедневно с 09:00 до 21:00;
- предусмотрена только предварительная оплата;
- доставка в отделение или почтомат - бесплатная до 5 килограммов;
- акция действует до 10 июня включительно.
Напомним, "Новая почта" доставляет посылки из Украины в более чем 200 стран мира, включая Европу, США, Канаду и Китай. Стоимость международной доставки стартует от 330 грн и зависит от направления, веса и размеров. Компания также имеет собственные отделения в 14 европейских странах и предоставляет адресную доставку. Ориентировочную цену можно рассчитать на сайте, однако она не учитывает возможные пошлины и налоги.
Также недавно "Новая почта" изменила принцип расчета стоимости международной доставки: теперь оплата осуществляется по фактическому, а не объемному весу посылки. Также введена более удобная тарифная градация для мелких отправлений - например, отдельная цена за 0,1 кг, 0,25 кг, 0,5 кг и т.д.
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