"Новая почта" бесплатно привезет посылки из Польши: как заказать

До 10 июня украинцы могут бесплатно заказать доставку товаров из польских интернет-магазинов с помощью сервиса "Где дешевле" в приложении "Новой почты".

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Сообщается, что акция действует для посылок весом до 5 кг. Эти посылки должны направляться в отделение или почтомат.

Как работает сервис "Где дешевле"

"Где дешевле" - новая услуга от группы компаний NOVA, которая автоматически сравнивает цены товаров в магазинах Европы и США, учитывая доставку, налоги и пошлины. Заказ оформляется в несколько кликов - сразу в приложении.

Также доступна услуга "Выкуп": пользователь отправляет ссылку на товар, а "Новая почта" выкупает его и доставляет в Украину.

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