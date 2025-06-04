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"Новая почта" бесплатно привезет посылки из Польши: как заказать

Среда 04 июня 2025 19:45
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"Новая почта" бесплатно привезет посылки из Польши: как заказать Фото: "Новая почта" бесплатно будет доставлять некоторые посылки из Польши (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

До 10 июня украинцы могут бесплатно заказать доставку товаров из польских интернет-магазинов с помощью сервиса "Где дешевле" в приложении "Новой почты".

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Сообщается, что акция действует для посылок весом до 5 кг. Эти посылки должны направляться в отделение или почтомат.

Как работает сервис "Где дешевле"

"Где дешевле" - новая услуга от группы компаний NOVA, которая автоматически сравнивает цены товаров в магазинах Европы и США, учитывая доставку, налоги и пошлины. Заказ оформляется в несколько кликов - сразу в приложении.

Также доступна услуга "Выкуп": пользователь отправляет ссылку на товар, а "Новая почта" выкупает его и доставляет в Украину.

Важные детали:

  • заказы обрабатываются ежедневно с 09:00 до 21:00;
  • предусмотрена только предварительная оплата;
  • доставка в отделение или почтомат - бесплатная до 5 килограммов;
  • акция действует до 10 июня включительно.

Напомним, "Новая почта" доставляет посылки из Украины в более чем 200 стран мира, включая Европу, США, Канаду и Китай. Стоимость международной доставки стартует от 330 грн и зависит от направления, веса и размеров. Компания также имеет собственные отделения в 14 европейских странах и предоставляет адресную доставку. Ориентировочную цену можно рассчитать на сайте, однако она не учитывает возможные пошлины и налоги.

Также недавно "Новая почта" изменила принцип расчета стоимости международной доставки: теперь оплата осуществляется по фактическому, а не объемному весу посылки. Также введена более удобная тарифная градация для мелких отправлений - например, отдельная цена за 0,1 кг, 0,25 кг, 0,5 кг и т.д.

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