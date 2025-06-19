Нова "Китайська стіна": 18-річна баскетболістка зі зростом 2,26 м шокує суперниць (відео)

Гучний дебют у збірній

Її дебют у національній збірній відбувся у товариських поєдинках проти команди Боснії і Герцеговини. Обидва матчі завершилися з розгромними рахунками на користь китаянок – 101:55 та 127:56. Сама Цзиюй за дві гри провела на паркеті 27 хвилин, набрала 34 очки та зробила 14 підбирань.

Через гігантський зріст центрової, супротивниці на її фоні виглядають справжніми ліліпутами. Це не лише вражає візуально, а й значно підсилює гру збірної Китаю. Адже поблизу обох кілець баскетболістка може діяти майже без перешкод.

Хто така Чжан Цзиюй

Уродженка міста Цзінань. Її батьки теж були баскетболістами. Тренуватися почала в п'ять років.

У 2021 році 14-річна баскетболістка в матчі чемпіонату провінції Шаньдун записала на свій рахунок 68 очок та 24 підбирання. Тоді відео її гри вперше завірусилося в світових соціальних мережах.

У січні 2024 року на жіночому Кубку Азії U-18 Цзиюй отримала титул MVP завдяки середнім показникам 35 очок і понад 12 підбирань за матч.

Цього року гравчиня вперше викликана в національну команду Китаю. Її ім'я – в розширеному списку на жіночий Кубок Азії-2025, матчі якого відбудуться в червні – липні в Китаї.

До феноменальної спортсменки на батьківщині особлива увага. З нею окремо працюють психологи, фізіологи і персональні тренери.За Цзиюй уважно слідкують скаути жіночої НБА. Проте, згідно з правилами ліги, укласти контракт з баскетболісткою вони зможуть лише після досягнення нею 20-річного віку.

Найвищі в жіночому баскетболі

Серед гравчинь, що виступали на топ-рівні, найвищою в історії вважається польська баскетболістка Малгожата Дидек зі зростом 2018 см.

У 1992-2008 роках вона виступала за клуби Польщі, Франції та Іспанії. А також провела вісім сезонів у жіночій НБА, де була лідером за блок-шотами та двічі потрапляла у збірну всіх зірок.

До Дидек найвищою була латвійська баскетболістка Уляна Семенова (213 см), яка виступала в 1967-1989 роках. Семенова – дворазова олімпійська чемпіонка в складі збірної СРСР та 11-разова переможниця Кубка європейських чемпіонів – у складі ризької команди ТТТ.