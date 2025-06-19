Новая "Китайская стена": 18-летняя баскетболистка с ростом 2,26 м шокирует соперниц (видео)

Громкий дебют в сборной

Ее дебют в национальной сборной состоялся в товарищеских поединках против команды Боснии и Герцеговины. Оба матча завершились с разгромными счетами в пользу китаянок - 101:55 и 127:56. Сама Цзыюй за две игры провела на паркете 27 минут, набрала 34 очка и сделала 14 подборов.

Боснийские игроки изо всех сил старались охранять китайскую звезду Чжан Цзыюй ростом 2,26 метра



pic.twitter.com/ooXXEGO9zD - Tansu Yegen (@TansuYegen) 17 июня 2025 года

Из-за гигантского роста центровой, противницы на ее фоне выглядят настоящими лилипутами. Это не только поражает визуально, но и значительно усиливает игру сборной Китая. Ведь вблизи обоих колец баскетболистка может действовать почти без помех.

Кто такая Чжан Цзыюй

Уроженка города Цзинань. Ее родители тоже были баскетболистами. Тренироваться начала в пять лет.

В 2021 году 14-летняя баскетболистка в матче чемпионата провинции Шаньдун записала на свой счет 68 очков и 24 подбора. Тогда видео ее игры впервые завирусилось в мировых социальных сетях.

В январе 2024 года на женском Кубке Азии U-18 Цзыюй получила титул MVP благодаря средним показателям 35 очков и более 12 подборов за матч.

В этом году игрок впервые вызвана в национальную команду Китая. Ее имя - в расширенном списке на женский Кубок Азии-2025, матчи которого состоятся в июне - июле в Китае.

К феноменальной спортсменке на родине особое внимание. С ней отдельно работают психологи, физиологи и персональные тренеры. За Цзыюй внимательно следят скауты женской НБА. Однако, согласно правилам лиги, заключить контракт с баскетболисткой они смогут лишь по достижении ею 20-летнего возраста.

Самые высокие в женском баскетболе

Среди игроков, выступавших на топ-уровне, самой высокой в истории считается польская баскетболистка Малгожата Дыдек с ростом 2018 см.

В 1992-2008 годах она выступала за клубы Польши, Франции и Испании. А также провела восемь сезонов в женской НБА, где была лидером по блок-шотам и дважды попадала в сборную всех звезд.

До Дыдек самой высокой была латвийская баскетболистка Ульяна Семенова (213 см), которая выступала в 1967-1989 годах. Семенова - двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной СССР и 11-кратная победительница Кубка европейских чемпионов - в составе рижской команды ТТТ.