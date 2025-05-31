Скандальну олімпійську чемпіонку відсторонили від боксу на тлі радикальних перевірок на стать
World Boxing оголосила про впровадження обов'язкового генетичного тестування на стать для всіх спортсменів, які братимуть участь у змаганнях під егідою організації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Про що йдеться в офіційній заяві
Нові правила набудуть чинності з 1 липня 2025 року, і будуть застосовані для всіх атлетів віком від 18 років.
Головним інструментом визначення біологічної статі стане ПЛР-тест, який виявляє наявність гена SRY, пов’язаного з Y-хромосомою.
Також на тлі гендерного скандалу, що виник під час Олімпійських ігор 2024 року, організація надіслала листа до Алжирської федерації боксу, у якому йдеться, що олімпійська чемпіонка Іман Хеліф не зможе брати участь у жіночих змаганнях до проходження тесту на визначення статі.
"Іман Хеліф не може брати участь у жіночій категорії на Кубку боксу в Ейндховені (5–10 червня 2025 року) чи будь-яких інших змаганнях World Boxing, доки не пройде генетичний скринінг відповідно до правил організації", - зазначається в офіційній заяві.
Це рішення, за словами керівництва, було ухвалено з міркувань захисту здоров'я та психоемоційного стану всіх учасників, у тому числі самої Хеліф. World Boxing наголошує, що не робить попередніх висновків щодо результатів можливого тестування, а діє винятково з міркувань безпеки.
Що зміниться з 1 липня 2025 року
- Усі спортсмени віком 18+ зобов’язані проходити генетичне тестування ПЛР для підтвердження хромосомної статі;
- Спортсмени з Y-хромосомою або ознаками андрогенізації зможуть виступати у чоловічих категоріях;
- Спортсмени з XX-хромосомами або без ознак андрогенізації – у жіночих категоріях;
- Національні федерації відповідатимуть за надання сертифікатів про статеву належність спортсменів при реєстрації;
- Відсутність такого сертифіката або його фальсифікація може призвести до санкцій проти спортсмена або федерації;
- У складних випадках передбачена апеляційна процедура та участь незалежних медичних експертів.
Зазначимо, що бокс наразі не включений у програму наступної літньої Олімпіади, яка відбудеться в 2028 році в Лос-Анджелесі. Однак організація World Boxing претендує на проведення олімпійських змагань і вже отримала "проміжне визнання" від Міжнародного олімпійського комітету.
Постер угорки Хаморі перед поєдинком з Хеліф (фото: instagram.com/luca_hamori)
Скандал з Хеліф на Олімпіаді-2024: що відомо
Після перемоги алжирки у 1/8 фіналу над італійкою Анжелою Каріні, в соціальних мережах почала поширюватися дезінформація щодо статевої приналежності Хеліф. Її суперниця у чвертьфіналі – угорка Луца Хаморі перед зустріччю на ринзі опублікувала в соцмережах образливий постер з натяком, що їй доведеться битися з монстром.
Неправдиві твердження про те, що Хеліф – чоловік, були викликані дискваліфікацією спортсменки на чемпіонату світу з боксу-2023. Міжнародна асоціація боксу (IBA) не допустила її до стартів після того, як алжирка не пройшла тест на відповідність гендерним критеріям.
Однак, представники Міжнародного олімпійського комітету охарактеризували ці тести як такі, що "є неправомірними і не заслуговують на довіру" та дозволили Хеліф виступити на Олімпіаді. Жодних медичних доказів того, що у боксерки є Y-хромосоми або підвищений рівень тестостерону так і не було опубліковано. При народженні у Хеліф була визначена жіноча стать, її виховували як дівчинку.
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