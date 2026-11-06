Нова ідея Трампа про систему безпеки Європи несе загрозу, - Зеленський

Ідея Трампа несе небезпеку

Зеленський уточнив, що поки не володіє всіма деталями проекту нової системи безпеки для Європи від Трампа. Проте президент застеріг, що потенційна домовленість між Росією та Європою може бути небезпечною.

"Я не бачу жодних демонстрацій і сигналів з боку Росії, що вона готова щось робити. Думаю, саме тому це небезпечно. Коли вони не хочуть говорити про те, як закінчити цю війну, я маю на увазі Росію, а хочуть почати з нової архітектури безпеки в Європі, - це небезпечно", - каже він.

Він каже, що, хоча Україна не є членом ЄС та НАТО, такі пропозиції безпеки несуть ризики для всіх.

"Ми всі живемо в Європі. Ми не хочемо, щоб була Ялта-2. Ми не готові до такого формату. Ми не хочемо, щоб Росія розділила нас", - сказав президент.

Зеленський впевнений, що суверенітет і територіальна цілісність - пріоритет для будь-якої незалежної держави.

"Якщо ви хочете бути вільною, демократичною країною, вам потрібно, щоб щонайменше поважали ваш суверенітет і територіальну цілісність", - додав він.

Пропозиція Трампа

Раніше РБК-Україна писало, що Трамп заявив: в межах завершення війни в Україні може бути досягнуто масштабної угоди. Причому вона торкнеться не лише України, а й вийде за її межі.

Його слова про швидку угоду прозвучали в контексті того, що 5 листопада він зустрічався з посланцем Путіна Кирилом Дмитрієвим.