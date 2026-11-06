Новая идея Трампа о системе безопасности Европы несет угрозу, - Зеленский

США выдвигают новую идею по архитектуре безопасности Европы. Тем не менее, она может нести риски как для европейского континента, так и для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью журналисту CNN Джейку Тапперу.
Зеленский уточнил, что пока не владеет всеми деталями проекта новой системы безопасности для Европы от Трампа. Однако президент предостерег, что потенциальная договоренность между Россией и Европой может быть опасна.
"Я не вижу никаких демонстраций и сигналов со стороны России, что она готова что-то делать. Думаю, поэтому это опасно. Когда они не хотят говорить о том, как закончить эту войну, я имею в виду Россию, а хотят начать с новой архитектуры безопасности в Европе, - это опасно", - говорит он.
Он говорит, что хотя Украина не является членом ЕС и НАТО, такие предложения безопасности несут риски для всех.
"Мы все живем в Европе. Мы не хотим, чтобы была Ялта-2. Мы не готовы к такому формату. Мы не хотим, чтобы Россия разделила нас", – сказал президент.
Зеленский уверен, что суверенитет и территориальная целостность - приоритет для любого независимого государства.
"Если вы хотите быть свободной, демократической страной, вам нужно, чтобы, по меньшей мере, уважали ваш суверенитет и территориальную целостность", - добавил он.
Ранее РБК-Украина писало, что Трамп заявил: в рамках завершения войны в Украине может быть достигнуто масштабное соглашение. Причем она коснется не только Украины, но и выйдет за ее пределы.
Его слова о скором соглашении прозвучали в контексте того, что 5 ноября он встречался с посланником Путина Кириллом Дмитриевым.
Кроме того, на днях спецпредставитель Трампа Стив Виткофф анонсировал, что 10-11 ноября в Абу-Даби пройдут трехсторонние переговоры между Украиной и Россией при посредничестве США.
По его словам, стороны обсудят послевоенные меры безопасности, деэскалации, гуманитарные усилия и дальнейшие шаги в мир.
Также спецпредставитель Трампа Джаред Кушнер заявил, что США стремятся не только к прекращению войны в Украине, но и хотят создать архитектуру безопасности, чтобы не произошло повторных боевых действий.