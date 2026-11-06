Новая идея Трампа о системе безопасности Европы несет угрозу, - Зеленский

Идея Трампа несет опасность

Зеленский уточнил, что пока не владеет всеми деталями проекта новой системы безопасности для Европы от Трампа. Однако президент предостерег, что потенциальная договоренность между Россией и Европой может быть опасна.

"Я не вижу никаких демонстраций и сигналов со стороны России, что она готова что-то делать. Думаю, поэтому это опасно. Когда они не хотят говорить о том, как закончить эту войну, я имею в виду Россию, а хотят начать с новой архитектуры безопасности в Европе, - это опасно", - говорит он.

Он говорит, что хотя Украина не является членом ЕС и НАТО, такие предложения безопасности несут риски для всех.

"Мы все живем в Европе. Мы не хотим, чтобы была Ялта-2. Мы не готовы к такому формату. Мы не хотим, чтобы Россия разделила нас", – сказал президент.

Зеленский уверен, что суверенитет и территориальная целостность - приоритет для любого независимого государства.

"Если вы хотите быть свободной, демократической страной, вам нужно, чтобы, по меньшей мере, уважали ваш суверенитет и территориальную целостность", - добавил он.

Предложение Трампа

Ранее РБК-Украина писало, что Трамп заявил: в рамках завершения войны в Украине может быть достигнуто масштабное соглашение. Причем она коснется не только Украины, но и выйдет за ее пределы.

Его слова о скором соглашении прозвучали в контексте того, что 5 ноября он встречался с посланником Путина Кириллом Дмитриевым.