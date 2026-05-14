Нова хвиля мобілізації в РФ "доб'є" економіку агресора, - розвідка

Розвідка, посилаючись на аналіз експертів, прогнозує значне погіршення економічних показників в РФ у разі ймовірної чергової хвилі мобілізації.

Адже якщо зараз економіка Росії переживає стадію рецесії, тобто тимчасового сповільнення та застою, то очікується, що мобіліація ще більше вдарить по показникам.

В такому разі економіка агресора цілком очікувано перейде до наступного етапу - стагнації, наслідки якої доведеться розгрібати ще довгий час.

Одним із негативних для економіки наслідків мобілізації в РФ стане ще більш поглиблений дефіцит кадрів. Адже, як повідомляють у розвідці, сучасна війна залежить не стільки від кількості військових, а й від тих, хто забезпечує рівень технічного оснащення, систем зв’язку та радіоелектронної боротьби.

Окрім цього, політологи також попереджають, що нова хвиля мобілізації в РФ може спричинити масовий виїзд росіян за кордон. Адже якщо після мобілізації у 2022 році частина емігрантів повернулася на Батьківщину, то цього разу Росію можуть остаточно залишити висококваліфіковані спеціалісти, що також позначиться на економічних показниках.

"Окремо варто акцентувати увагу на фінансових труднощах Росії. Бюджетний дефіцит РФ вже в рази перевищив заплановані показники, а забезпечення сотень тисяч мобілізованих потребуватиме непідйомних витрат.", - додали в Службі зовнішньої розвідки.