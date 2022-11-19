Нова хвиля мобілізації погіршить становище російських військ, - ISW

Продовження прихованих мобілізаційних заходів та потенційна підготовка до наступної хвилі мобілізації в тандемі з поточним осіннім призовним циклом, ймовірно, створюють значне навантаження на і так перевантажений російський апарат формування збройних сил.

Аналітики нагадують, що Кремль раніше заявляв, що президент Росії Володимир Путін не має необхідності підписувати указ про формальне завершення періоду мобілізації.

За оцінкою ISW, Путін, напевно, наказав припинити так звану часткову мобілізацію, щоб звільнити бюрократичний та адміністративний потенціал для призову.

"Однак очевидно, що російська влада ніколи не припиняла мобілізаційні зусилля повністю, а це означає, що обмежена кількість мобілізованих призовників все ще проходить через систему підготовки водночас, коли призовники проходять свій власний цикл навчання", - кажуть аналітики.

Чергова хвиля мобілізації, припускають в ISW, ймовірно, призведе до ще більш низької якості щодо підготовки як мобілізованих призовників, так і самих мобілізованих, оскільки вони конкуруватимуть за недостатню кількість "навчальних" місць.

"Наступна хвиля мобілізації найближчими місяцями лише погіршить ситуацію і, ймовірно, погіршить загальну якість російських військ, які будуть перекинуті на фронт в Україні", - роблять висновок аналітики.

Ключові висновки

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) оголосило, що не визнає незаконне захоплення Росією Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) чи незаконну анексію інших окупованих територій України, що є різкою ескалацією риторики МАГАТЕ.

На кадрах, опублікованих у соціальних мережах 18 листопада, видно, як російський солдат відкриває вогонь по українцях, коли інші російські солдати здаються.

Російські війська зміцнили тили на Луганщині і спробували повернути втрачені позиції, тоді як українські війська продовжували контрнаступальні дії на лінії Сватове-Кремінна.

Російські сили продовжували обмежені наземні атаки у районі Бахмута та Авдіївки, а також на заході Донецької області.

Російські окупаційні чиновники та військове керівництво, схоже, дедалі більше стурбовані наступними українськими контрнаступними операціями на півдні України.

Росія, як і раніше, стикається з надзвичайно низьким моральним духом і поганою дисципліною серед своїх сил на тлі внутрішньої реакції, що триває, на часткову мобілізацію.

Російська окупаційна влада та сили продовжували посилювати фільтраційні заходи на окупованих Росією територіях України та підривати українську національну ідентичність.

РБК-Україна повідомляло, що в Росії офіційно дозволили призвати на службу до армії іноземних громадян.

Нагадаємо, що, за даними Інституту вивчення війни (ISW), у Росії триває прихована мобілізація під виглядом формування добровольчих підрозділів.

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