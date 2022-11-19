Новая волна мобилизации ухудшит положение российских войск, - ISW

Продолжение скрытых мобилизационных мероприятий и потенциальная подготовка к следующей волне мобилизации в тандеме с текущим осенним призывным циклом, вероятно, создают значительную нагрузку на и без того перегруженный российский аппарат формирования вооруженных сил.

Аналитики напоминают, что Кремль ранее заявлял, что президенту России Владимиру Путину нет необходимости подписывать указ о формальном завершении периода мобилизации.

По оценке ISW, Путин, вероятно, приказал прекратить так называемую частичную мобилизацию, чтобы освободить бюрократический и административный потенциал для призыва.

"Однако очевидно, что российские власти никогда не прекращали мобилизационные усилия полностью, а это означает, что ограниченное количество мобилизованных призывников все еще проходит через систему подготовки в то же время, когда призывники проходят свой собственный цикл обучения", - говорят аналитики.

Очередная волна мобилизации, предполагают в ISW, вероятно, приведет к еще более низкому качеству относительно подготовки как мобилизованных призывников, так и срочников, поскольку они будут конкурировать за недостаточное количество "учебных" мест.

"Следующая волна мобилизации в ближайшие месяцы лишь усугубит ситуацию и, вероятно, ухудшит общее качество российских войск, которые будут переброшены на фронт в Украине", - делают вывод аналитики.

Ключевые выводы

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) объявило, что не признает незаконный захват Россией Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) или незаконную аннексию других оккупированных территорий Украины, что является резкой эскалацией риторики МАГАТЭ.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях 18 ноября, видно, как российский солдат открывает огонь по украинцам, когда другие российские солдаты сдаются.

Российские войска укрепили тылы в Луганской области и попытались вернуть утраченные позиции, в то время как украинские войска продолжали контрнаступательные действия на линии Сватово-Кременная.

Российские силы продолжали ограниченные наземные атаки в районе Бахмута и Авдеевки, а также на западе Донецкой области.

Российские оккупационные чиновники и военное руководство, похоже, все больше обеспокоены последующими украинскими контрнаступательными операциями на юге Украины.

Россия по-прежнему сталкивается с чрезвычайно низким моральным духом и плохой дисциплиной среди своих сил на фоне продолжающейся внутренней реакции на частичную мобилизацию.

Российские оккупационные власти и силы продолжали усиливать фильтрационные мероприятия на оккупированных Россией территориях Украины и подрывать украинскую национальную идентичность.

РБК-Украина сообщало, что в России официально разрешили призывать на службу в армию иностранных граждан.

Напомним, что, по данным Института изучения войны (ISW), в России продолжается скрытая мобилизация под видом формирования добровольческих подразделений.

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