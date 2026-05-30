Нова хвиля агресії РФ: прем'єрка Данії попередила, до чого готуватися Європі

Ризики гібридної війни

Глава данського уряду підкреслила, що наразі неможливо точно передбачити, де саме і в якій формі відбудеться чергове загострення, проте сам сценарій є цілком реальним.

Погляди Данії на цю загрозу збігаються з позицією Польщі, яка має глибокий історичний досвід протистояння російській експансії.

За словами Фредеріксен, найбільш ймовірним інструментом Кремля для розширення агресії на європейські країни є гібридні методи.

"Можливо, якась операція під чужим прапором? Або якась нова форма гібридної війни? Вона триває скрізь, росіяни постійно порушують кордони", - припустила вона.

Що стримує Кремль

Посадовиця наголосила, що єдиним фактором, який наразі стримує Росію від масштабніших дій проти інших держав, є колосальні втрати, яких окупаційні війська зазнають на полі бою в Україні.

Російська армія фактично застрягла, а війна поглинає більшість військових та людських ресурсів Кремля.

Фредеріксен зауважила, що сьогодні Європа підготовлена до російських загроз значно краще, ніж кілька років тому, проте розв'язана РФ війна безпосередньо стосується безпеки всього континенту.

"Висновок може бути лише один. І він також не змінюється з початку цієї війни: потрібно підтримувати Україну всіма силами і за будь-яку ціну", - резюмувала очільниця уряду Данії.