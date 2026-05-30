Новая волна агрессии РФ: премьер Дании предупредила, к чему готовиться Европе

Европа может столкнуться с новой волной российской агрессии, поскольку Кремль активно готовит почву для расширения конфликта за пределы Украины.
Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza.
Глава датского правительства подчеркнула, что пока невозможно точно предсказать, где именно и в какой форме произойдет очередное обострение, однако сам сценарий вполне реален.
Взгляды Дании на эту угрозу совпадают с позицией Польши, которая имеет глубокий исторический опыт противостояния российской экспансии.
По словам Фредериксен, наиболее вероятным инструментом Кремля для расширения агрессии на европейские страны являются гибридные методы.
"Возможно, какая-то операция под чужим флагом? Или какая-то новая форма гибридной войны? Она продолжается везде, россияне постоянно нарушают границы", - предположила она.
Чиновница отметила, что единственным фактором, который сейчас сдерживает Россию от более масштабных действий против других государств, являются колоссальные потери, которые оккупационные войска несут на поле боя в Украине.
Российская армия фактически застряла, а война поглощает большинство военных и человеческих ресурсов Кремля.
Фредериксен отметила, что сегодня Европа подготовлена к российским угрозам значительно лучше, чем несколько лет назад, однако развязанная РФ война непосредственно касается безопасности всего континента.
"Вывод может быть только один. И он также не меняется с начала этой войны: нужно поддерживать Украину всеми силами и любой ценой", - резюмировала глава правительства Дании.
Напомним, в последнее время в Европейском Союзе все чаще заявляют о серьезных рисках расширения войны Россией за пределы Украины. В частности, глава дипломатии ЕС Кая Каллас предупредила, что Москва сохраняет свои стратегические цели и может попытаться изменить баланс безопасности на континенте, усилив давление и жесткую риторику в адрес стран Балтии.
Параллельно с этим военно-политическое руководство РФ пытается оправдать свои действия на международной арене. Как отметили в Центре противодействия дезинформации, Россия стремится втянуть Азию в гибридную войну против Запада, а глава российского МИД Сергей Лавров открыто запугивает европейских лидеров, обвиняя США и союзников в создании угроз для Кремля.
В то же время внутренняя ситуация заставляет российские власти маневрировать. По данным западных медиа, на фоне углубления экономического кризиса и усталости общества от боевых действий, у Путина ищут "образ победы", чтобы выгодно "продать" россиянам возможное будущее мирное соглашение с Украиной.