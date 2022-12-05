Нова холодна війна. У Ердогана закликали до угоди між Росією та Заходом

"Ще одним рівнем конфлікту є те, що відбувається на вищому геополітичному рівні. І тут відбувається боротьба за гегемонію між Росією та Заходом. Потрібна інша взаємодія на цьому геополітичному рівні. Повинна бути укладена нова угода між Росією та Заходом", - сказав він.

Калим вважає, що ми є свідками нової холодної війни. На його думку, вона продовжуватиметься доти, доки всі ключові сторони не розроблять параметри нової угоди.

Нагадаємо, раніше в Туреччині закликали Захід посадити Україну за стіл переговорів із Росією.

Крім того, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що найгірший світ в Україні кращий за війну.

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