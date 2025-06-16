Британія вперше в історії призначила керівником Мі-6 жінку: хто очолить спецслужбу
Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив про призначення першої в історії жінки на посаду начальника Секретної розвідувальної служби (Мі-6).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg і офіційний сайт уряду Британії.
Згідно із заявою, новим главою Мі-6 стане 47-річна Блейз Метревелі, яка вже восени змінить на цій посаді Річарда Мура. Наразі вона є генеральним директором з технологій та інновацій у цій спецслужбі.
Стармер зазначив, що призначення відбувається в той час, "коли робота наших розвідувальних служб ніколи не була настільки важливою".
"Сполучене Королівство стикається із загрозами безпрецедентного масштабу - чи то агресори, які відправляють свої шпигунські кораблі в наші води, чи то хакери, чиї витончені кіберзмови прагнуть порушити роботу наших державних служб", - сказав голова британського уряду.
Метревелі буде 18-м керівником МІ-6 і першою жінкою на цій посаді, яку зазвичай називають літерою "С", а не кодовою назвою "М", яку використовувала Джуді Денч, зображуючи вигаданого шефа МІ-6, створеного Яном Флемінгом у фільмах про Джеймса Бонда.
Позначення походить від імені капітана сера Менсфілда Сміт-Каммінга, першого шефа служби, який підписував кореспонденцію буквою "С" зеленим чорнилом.
Як повідомляється, Метревелі як глава Мі-6 буде єдиним публічно названим членом організації.
Вона приєдналася до спецслужби 1999 року, працювала по всій Європі та на Близькому Сході, а раніше обіймала посаду директора в Мі-5 (внутрішній розвідувальній службі країни).
Bloomberg також зазначило, що хоч Метревелі збирається стати першою жінкою, яка очолила МІ-6, але у розвідки МІ-5 було дві жінки-керівника:
- Стелла Рімінгтон, яка працювала з 1992 по 1996 рік;
- Еліза Меннінгем-Буллер, яка обіймала цю посаду з 2002 по 2007 рік.
Нагадаємо, інформація про те, що розвідку Британії може очолити жінка, з'явилася трохи більше місяця тому. Тоді ЗМІ писали, що серед кандидатів фаворитом була Барбара Вудворд.
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