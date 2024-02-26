Нова ГЕС і не лише. Кулеба розповів, на що вистачило заморожених активів РФ у Європі

"Російських активів у Франції (1,48 млрд доларів) буде достатньо для будівництва нової гідроелектростанції замість української Каховської ГЕС, яку Росія зруйнувала минулого літа", - сказав він.

Крім того, як розповів міністр, прибуток від російських активів, що перебувають у бельгійському депозитарії Euroclear, лише за 2022 рік і першу половину 2023 року склав 2,56 мільярда доларів.

"На ці гроші можна було б відновити 1223 медичні заклади, у тому числі 384 лікарні та 352 амбулаторні центри, пошкоджені або зруйновані Росією. Все це може статися, як тільки з'явиться політична воля - і час для цього прийшов зараз. Це буде того коштувати" , - додав Куліба.

Крім цього, за даними глави МЗС, заморожених активів у Німеччині (6,5 млрд доларів), Австрії (1,8 млрд доларів), Ірландії (2 млрд доларів) та Польщі (1,13 млрд доларів) буде достатньо, щоб допомогти відновити понад 3500 пошкоджених чи зруйнованих освітніх закладів, у тому числі 1700 шкіл, понад 1000 дитячих садків, та 586 університетів.

"Поточних російських активів у Великій Британії (23 млрд доларів), Люксембурзі (6,8 млрд доларів) та Швейцарії (8,7 млрд доларів) було б достатньо, щоб задовольнити Україну", - уточнив Кулеба.

Ініціативи Канади та Бельгії

Він також привітав дії, які досі були вжиті, "щоб змусити Росію платити".

Міністр нагадав - 2022 року Канада стала першою країною, яка ухвалила закон, що дозволяє передачу активів, а минулого року Бельгія виступила з ініціативою почати використовувати податкові надходження від російських активів для допомоги Україні.

"А недавнє ухвалення ЄС закону про резервування непередбачених прибутків, одержаних від заморожених активів російського центрального банку, є першим реальним кроком блоку до використання російських активів для фінансування відновлення України", - додав Кулеба.

Він підкреслив, що конфіскувавши російські активи, "інші країни можуть двічі подумати, перш ніж вживати таких актів агресії".

Цифри

Кулеба також уточнив, що згідно з останнім звітом Світового банку, загальна вартість відновлення України наразі досягла 486 млрд доларів. За оцінками експертів, пряма шкода від війни становить майже 152 млрд доларів.

Конфіскація активів РФ

Нещодавно посли Євросоюзу досягли згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні. Також повідомлялося, що дипломати своїм рішенням дозволили переказати доходи від активів РФ на окремий рахунок.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба висловив впевнення, що ЄС все ж ухвалить рішення щодо російських активів 2024 року.

12 лютого у Європейському союзі зробили важливий крок, який дасть змогу передати прибуток від російських заморожених активів Україні. Рада ЄС, зокрема, постановила, що центральні депозитарії цінних паперів, які володіють активами ЦБ РФ на суму понад 1 млн євро, мають обліковувати надзвичайні залишки грошових коштів, що накопичилися внаслідок обмежувальних заходів ЄС, окремо, а також мають зберігати відповідні доходи окремо. Крім того, їм забороняється розпоряджатися отриманим чистим прибутком.