Новая ГЭС и не только. Кулеба рассказал, на что бы хватило замороженных активов РФ в Европе

"Российских активов во Франции (1,48 млрд долларов) будет достаточно для строительства новой гидроэлектростанции взамен украинской Каховской ГЭС, которую Россия разрушила прошлым летом", - сказал он.

Кроме того, как рассказал министр, прибыль от российских активов, находящихся в бельгийском депозитарии Euroclear, только за 2022 год и первую половину 2023 года составила 2,56 млрд долларов.

"На эти деньги можно было бы восстановить 1223 медицинских учреждения, в том числе 384 больницы и 352 амбулаторных центра, поврежденных или разрушенных Россией. Все это может произойти, как только появится политическая воля - и время для этого пришло сейчас. Это будет того стоить", - добавил Кулеба.

Помимо этого, по данным главы МИД, замороженных активов в Германии (6,5 млрд долларов), Австрии (1,8 млрд долларов), Ирландии (2 млрд долларов) и Польше (1,13 млрд долларов) будет достаточно, чтобы помочь восстановить более 3500 поврежденных или разрушенных образовательных учреждений, в том числе 1700 школ, более 1000 детских садов, и 586 университетов.

"Текущих российских активов в Великобритании (23 млрд долларов), Люксембурге (6,8 млрд долларов) и Швейцарии (8,7 млрд долларов) было бы достаточно, чтобы удовлетворить Украину", - уточнил Кулеба.

Инициативы Канады и Бельгии

Он также поприветствовал действия, которые до сих пор были предприняты, "чтобы заставить Россию платить".

Министр напомнил - в 2022 году Канада стала первой страной, принявшей закон, разрешающий передачу активов, а в прошлом году Бельгия выступила с инициативой начать использовать налоговые поступления от российских активов для помощи Украине.

"А недавнее принятие ЕС закона об резервировании непредвиденных прибылей, полученных от замороженных активов российского центрального банка, является первым реальным шагом блока к использованию российских активов для финансирования восстановления Украины", - добавил Кулеба.

Он подчеркнул, что конфисковав российские активы, "другие страны могут дважды подумать, прежде чем предпринимать подобные акты агрессии".

Цифры

Кулеба также уточнил, что согласно последнему отчету Всемирного банка, общая стоимость восстановления Украины сейчас достигла 486 млрд долларов. По оценкам экспертов, прямой ущерб от войны составляет почти 152 млрд долларов.

Конфискация активов РФ

Недавно послы Евросоюза достигли согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине. Также сообщалось, что дипломаты своим решением разрешили перевести доходы от активов РФ на отдельный счет.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что ЕС все же примет решение по российским активам в 2024 году.

12 февраля в Европейском союзе сделали важный шаг, который позволит передать прибыль от российских замороженных активов Украине. Совет ЕС, в частности, постановил, что центральные депозитарии ценных бумаг, владеющие активами ЦБ РФ на сумму свыше 1 млн евро, должны учитывать чрезвычайные остатки денежных средств, накопившихся в результате ограничительных мер ЕС, отдельно, а также сохранять соответствующие доходы отдельно. Кроме того, им запрещается распоряжаться полученной чистой прибылью.