Нова фаза війни: українські дрони і ракети щодня б'ють Росії, - Politico

Україна нарощує виробництво далекобійних дронів і ракет і відповідає ударами по російській енергетиці майже щодня. Удари по НПЗ і електростанціях уже спричинили дефіцит палива і перебої в постачанні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Як наголошується в публікації, війна Росії проти України тривалий час вирізнялася тим, що Москва завдавала ударів по українських містах та енергетиці майже без відповіді. Нині ситуація змінюється: Україна наростила виробництво далекобійних дронів і ракет і відповідає ударами по цілях усередині РФ майже щодня.
Завдяки власним розробкам і збільшенню випуску озброєнь Київ тепер системно вражає не тільки нафтопереробні заводи, а й електростанції з підстанціями.
За даними BBC, цього року Україна вразила 21 із 38 великих російських НПЗ, що вивело з ладу близько 38% переробних потужностей країни.
Часті удари по енергетиці призвели до дефіциту бензину і змусили Росію почати імпорт палива з Білорусії. Одночасно відбиття атак стало для України елементом стратегії стримування - зробити удари по Росії настільки болючими, щоб Кремль задумався про припинення атак.
Президент Володимир Зеленський озвучив логіку дій: "Їм потрібно зрозуміти, що якщо вони хочуть влаштувати в нас відключення, ми відповімо тим самим. Тут немає нічого секретного". Головна мета - створити таку потужну неядерну ударну здатність, щоб Росія припинила удари по Україні.
Зеленський підкреслює, що завдання - змусити противника платити ціну за агресію, водночас не допускати вбивства цивільних: "Ворог повинен нести ціну цієї війни. Але ми не вбиваємо мирних людей".
Україна не чекає лише на іноземну допомогу й активно нарощує власне виробництво дронів і ракет. За словами президента, з'явилися нові зразки - ударні дрони і ракети, зокрема крилаті, - і вони вже застосовуються проти об'єктів у глибині РФ.
Також наголошується на тіснішій співпраці з розвідданими США, які допомагають із цілевказівкою і розумінням намірів противника. "Розвідки дуже активно співпрацюють. Але для нас важливіше, щоб вони допомагали розуміти наміри Росії і допомагали з ППО", - заявив один з українських співрозмовників, який побажав залишитися анонімним.
Атаки по НПЗ та енергетиці спричинили всередині Росії паливну кризу і вдарили по логістиці армії. Путін прокоментував удари як спробу Києва показати західним покровителям хоч якісь успіхи, але пообіцяв, що це не допоможе Україні.
Тим часом Україна доводить, що здатна вражати об'єкти на великих відстанях - від портів до нафтопереробних заводів на великих віддаленнях від лінії фронту. Це змінює баланс витрат і ставить Кремлю нові дилеми в стратегії ведення війни.