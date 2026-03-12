Нова фаза війни: Сирський заявив про технологічний перелом на полі бою

За словами Сирського, війна вступила у фазу, де збільшення протяжності "кілл-зон" (зон ураження) є прямим наслідком зростання можливостей ударних БПЛА. На цьому тлі Росія втрачає ініціативу, особливо на південних напрямках.

Розвідка доповідає, що до 1 квітня РФ планує збільшити чисельність своїх підрозділів безпілотних систем до 101 тисячі військовослужбовців. Наразі окупанти вже здатні виробляти понад 19 тисяч FPV-дронів на добу.

Попри нарощування потужностей ворогом, Сили оборони України утримують перевагу в застосуванні FPV-дронів мультироторного типу. Лише за лютий українські безпілотники уразили понад 105,2 тисячі цілей противника. Крім того:

Знищено близько 4,2 тисячі позицій російських пілотів БПЛА.

Активно розвивається напрямок дронів на оптоволоконному управлінні.

Наземні роботизовані комплекси виконали понад 2,3 тисячі логістичних та бойових завдань за місяць.

Для протидії російським атак у підрозділах ЗСУ створюються спеціальні взводи перехоплювачів БпЛА. Їхня мета - знищення ворожих квадрокоптерів та ударних дронів за допомогою антидронових рушниць, засобів РЕБ та сіткометів.

Сирський підкреслив, що розвиток безпілотних систем є завданням номер один, оскільки це безпосередньо полегшує роботу піхоти на полі бою.