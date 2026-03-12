Новая фаза войны: Сырский заявил о технологическом переломе на поле боя

По словам Сырского, война вступила в фазу, где увеличение протяженности "килл-зон" (зон поражения) является прямым следствием роста возможностей ударных БПЛА. На этом фоне Россия теряет инициативу, особенно на южных направлениях.

Разведка докладывает, что до 1 апреля РФ планирует увеличить численность своих подразделений беспилотных систем до 101 тысячи военнослужащих. Сейчас оккупанты уже способны производить более 19 тысяч FPV-дронов в сутки.

Несмотря на наращивание мощностей врагом, Силы обороны Украины удерживают преимущество в применении FPV-дронов мультироторного типа. Только за февраль украинские беспилотники поразили более 105,2 тысячи целей противника. Кроме того:

Уничтожено около 4,2 тысячи позиций российских пилотов БПЛА.

Активно развивается направление дронов на оптоволоконном управлении.

Наземные роботизированные комплексы выполнили более 2,3 тысячи логистических и боевых задач за месяц.

Для противодействия российским атакам в подразделениях ВСУ создаются специальные взводы перехватчиков БпЛА. Их цель - уничтожение вражеских квадрокоптеров и ударных дронов с помощью антидронових ружей, средств РЭБ и ситкометов.

Сырский подчеркнул, что развитие беспилотных систем является задачей номер один, поскольку это непосредственно облегчает работу пехоты на поле боя.