Нова фаза. В NYT прогнозують зміну війни в Україні з приходом зими

Зима призведе до уповільнення військових наступальних дій в Україні з обох сторін. І це може тривати до пів року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як пише видання з посиланням на високопоставлених чиновників адміністрації президента США Джо Байдена, військові операції Росії в Україні "залишатимуться в глухому куті до наступного року", оскільки нещодавні успіхи ЗСУ зруйнували надії Москви захопити більше території в областях, які російський диктатор Володимир Путін намагався зобразити "історично частиною РФ".

Тим часом американські офіційні особи вважають, що рішення Росії відвести війська зі стратегічного міста Херсон й передислокувати за річку Дніпро частково ґрунтувалося на занепокоєнні, що їх солдати будуть загнані в глухий кут і відрізані від постачання з настанням зими.

"Зимова пауза могла б тривати до пів року. Наприкінці листопада дощ і м’який ґрунт сповільнять рух обох армій. Потім, коли температура впаде і земля замерзне, танкам і вантажівкам буде легше рухатися. Але ймовірність сильних снігопадів і ще холоднішої погоди може ускладнити для погано оснащеної російської армії початок будь-якого нового наступу", - пише NYT.

Зазначено, що "через зумовлену погодою паузу в основних військових рухах війна увійде в нову фазу".

"Росія, ймовірно, посилить свої атаки на інфраструктуру, щоб тероризувати українців. На думку аналітиків, Україна може активізувати таємну кампанію, щоб показати, що вона може завдати удару у відповідь навіть по території Росії", - вважають аналітики.

Представники адміністрації Байдена кажуть, що вкрай необхідно використати зимове уповільнення для відновлення постачання оборонної та наступальної зброї Україні.

За словами військових аналітиків, під час паузи, що насувається, обидві сторони також перенавчатимуть війська та "готуватимуться до нового напору в лютому".