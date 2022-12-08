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Нова ера: у Британії випустили в обіг перші монети із Чарльзом III

Фото: у Британії випустили в обіг перші монети із Чарльзом III (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Протягом грудня у поштові відділення Великої Британії планують відправити майже 5 мільйонів монет з зображенням нового короля Чарльза III. Перші монети вже випустили в обіг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис монетного двіру Сполученого Королівства у Twitter.

Сьогодні, 8 грудня, номіналом 50 пенсівЧарльза

Наразі налічується близько 27 мільярдів монет із портретом королеви.

Нагадаємо, коронація короля Великобританії Чарльза III відбудеться у суботу, 6 травня 2023 року, у Вестмінстерському абатстві в Лондоні під керівництвом архієпископа Кентерберійського.

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ВеликобританіяЧарльз IIIКоролівська сім'я