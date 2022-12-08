Новая эра: в Британии выпустили в обращение первые монеты с Чарльзом III

В декабре в почтовые отделения Великобритании планируют отправить почти 5 миллионов монет с изображением нового короля Чарльза III.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение монетного двора Соединенного Королевства в Twitter.
Сегодня, 8 декабря, номиналом 50 пенсов Чарльза
В настоящее время насчитывается около 27 миллиардов монет с портретом королевы.
Напомним, коронация короля Великобритании Чарльза III состоится в субботу, 6 мая 2023 года, в Вестминстерском аббатстве в Лондоне под руководством архиепископа Кентерберийского.
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