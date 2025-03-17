Нова допомога Україні від ЄС має широку підтримку, але ще є багато деталей, - Каллас

Каллас зазначила, що Рада ЄС спрямована на те, що дати вказівку щодо прискорення роботи над новим пакетом допомоги Україні.

"Є широка політична підтримка цієї ініціативи, це добре, але є багато деталей, які потрібно доопрацювати, тому що є також міністри оборони, які мають сказати своє слово - і у нас є зустріч міністрів оборони. Але важливо, що Європейська Рада сказала, що нам потрібно рухатися швидко, і це саме те, що ми робимо", - сказала вона.

Відповідаючи на питання, як Угорщина може відреагувати на цю пропозицію, Каллас зазначила: "Пропозиція вже враховує те, що ми повинні взяти ті країни, які хочуть з нею працювати".